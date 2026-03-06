Messi im Weißen Haus: Trump ehrt Superstar und spricht von Pelé

US-Präsident Donald Trump hat Fußball-Superstar Lionel Messi und dessen Team Inter Miami CF im Weißen Haus empfangen. Anlass war der Gewinn des MLS Cup 2025. Messi stand bei der Zeremonie am Donnerstag gemeinsam mit Trainer Javier Mascherano sowie Klub-Mitbesitzer Jorge Mas im Mittelpunkt. Trump würdigte insbesondere die Rolle des Argentiniers beim Erfolg des Teams aus Florida, das im Finale mit 3:1 gegen die Vancouver Whitecaps FC gewonnen hatte.

Trump, der die Veranstaltung mit Kommentaren zum Militäreinsatz im Nahen Osten eröffnete, nutzte den Empfang auch für einen Vergleich mit der brasilianischen Legende Pelé, der in den 1970er-Jahren bei New York Cosmos spielte. „Ich sollte das vielleicht nicht sagen, weil ich alt bin, aber ich habe Pelé spielen sehen“, sagte Trump: „Ich weiß nicht, vielleicht bist du besser als Pelé. Pelé war ziemlich gut.“

Er habe viele großartige Spieler in die Welt des Sports kommen sehen, so Trump. „Sie kommen zu den Yankees oder zu den Dodgers … und es gibt einen riesigen Aufruhr. Alles ist toll, aber sie gewinnen nicht. Dieser Mann hier hat gewonnen“, sagte er und deutete auf Messi: „Leo, du kamst und hast gewonnen.“

Miami-Profis überreichen Geschenk: Trikot mit der 47

Die Miami-Profis überreichten dem Präsidenten als Geschenk ein Trikot mit der Nummer 47 aus dem charakteristischen pinken Heimdress – ein Verweis auf Trumps Rolle als 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Der Präsident hob zudem mehrere Spieler hervor, darunter den uruguayischen Angreifer Luis Suárez sowie die Argentinier Tadeo Allende und Rodrigo De Paul.

Das könnte Sie auch interessieren: Olympiasiegerinnen lehnen Trump-Einladung ab

Mas betonte bei der Zeremonie die Entwicklung des Klubs seit seiner Gründung 2020. „Inter Miamis globaler Erfolg ist nicht nur Lionel Messi zu verdanken, sondern diesen Männern hinter dir, die die Kultur des Fußballs in den Vereinigten Staaten für immer verändert haben“, sagte Mas: „Wir können mit den Großen mithalten.“ (sid/trh)