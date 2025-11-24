Messi schreibt mit Gala Geschichte: Traum-Finale gegen Thomas Müller?

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami in der MLS mit einer weiteren Gala ins Playoff-Halbfinale geführt. Der argentinische Weltmeister war beim deutlichen 4:0 (1:0) im Viertelfinale beim FC Cincinnati mit einem Treffer und drei Vorlagen der überragende Akteur auf dem Platz. Mit nun sechs Toren und sechs Vorlagen ist er bereits bester Playoff-Scorer in der Liga-Historie.

In der Runde der besten Vier bekommen es Messi und Co. mit dem New York City FC zu tun, die Philadelphia Union mit 1:0 (1:0) bezwingen konnten. Für Miami wird es seit dem Premieren-Jahr 2020 das erste Playoff-Halbfinale der Klub-Geschichte.

MLS: Messi mit Miami im Halbfinale

Messi leitete mit der Führung per Kopfball den Viertelfinal-Erfolg beim Hauptrunden-Zweiten der Eastern Conference aus Cincinnati ein (19. Minute). Nach dem Seitenwechsel bereitete der 38-Jährige die Tore seiner argentinischen Landsleute Tadeo Allende (62./74.) und Mateo Silvetti (57.) überragend vor.

Ex-Nationalspieler Thomas Müller hatte sich bereits am Samstag (Ortszeit) mit den Vancouver Whitecaps im Elfmeterschießen gegen Los Angeles FC durchsetzen können und steht im Finale der Western Conference. Der Sieger wird am Montag (Ortszeit) zwischen San Diego und Minnesota ermittelt. Kommt es zum Traumfinale Müller gegen Missi? (dpa/fwe)