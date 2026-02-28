Messi fällt zu Boden: Fans stürmen den Platz und schocken Superstar

Erst Trikot-Ärger, dann Messi-Wirbel: Turbulente Szenen haben ein Testspiel von Inter Miami mit Superstar Lionel Messi in Puerto Rico geprägt. In der Schlussphase beim 2:1‑Sieg der US‑Amerikaner gegen Independiente del Valle (Ecuador) stürmten mehrere Fans den Platz und brachten den Argentinier kurz zu Fall.

Ein Zuschauer verlangte ein Selfie, ein weiterer wollte eine Unterschrift. Ein dritter Fan lief von hinten auf den Weltmeister zu und umklammerte ihn, ehe ein Sicherheitsmann den Eindringling zu Boden riss – dabei fiel auch Messi. Der 38‑Jährige blieb unverletzt und stand schnell wieder auf.

Trotz Vorfall: Lionel Messi erzielt Siegestreffer für Miami

Schon vorher war es zu Irritationen gekommen: Wegen eines Streits über die Trikotfarben verzögerte sich der Anpfiff um rund eine Stunde. Eine Lösung wurde nicht gefunden, beide Mannschaften spielten schließlich in Schwarz.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: 400 Jahre Reeperbahn: Hier lebt der alte Kiez weiter

Hier lebt der alte Kiez weiter Der Kampf um die Elbchaussee: Autofahrer gegen Radfahrer

Autofahrer gegen Radfahrer Eigenbedarf: Millionärstochter klagt Rentnerin aus der Wohnung

Millionärstochter klagt Rentnerin aus der Wohnung Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Der neue Sturm-Plan des HSV & Fan-Liebling Fujita offen wie nie über St. Pauli

Der neue Sturm-Plan des HSV & Fan-Liebling Fujita offen wie nie über St. Pauli 28 Seiten Plan 7: Musical „Zurück in die Zukunft” feiert Premiere & Sean Paul vertreibt unseren Winterblues

Messi, zur Pause eingewechselt, erzielte den Siegtreffer per Strafstoß in der 70. Minute. Zuvor hatte Santi Morales für Miami getroffen (16.), Patrik Mercado glich im Gegenzug aus (17.). Rund 20.000 Zuschauer in Bayamón feierten Messi bei seiner Einwechslung mit Standing Ovations.

Das könnte Sie auch interessieren: „War schon lange mein Ziel“: Cristiano Ronaldo investiert in einen Zweitligisten

Die Partie war ursprünglich für den 13. Februar angesetzt, war aber wegen einer Verletzung des achtmaligen Weltfußballers verschoben worden. (sid/trh)