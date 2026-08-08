Die Asienreise des FC Bayern geht mit einem Testspielsieg zu Ende. Kompany ist beeindruckt. Jetzt geht es in der Heimat mit der Vorbereitung weiter. Das erste Titelduell naht allmählich.

Luis Díaz beeindruckte gegen Aston Villa einmal mehr auch seine Kollegen beim FC Bayern. picture alliance / Sipa USA | Nexpher Images

Nach der Asienreise blickt der zufriedene FC Bayern München der ersten Titelentscheidung der Saison entgegen.

„Wir haben in 14 Tagen Dortmund im Supercup. Dann sollte man auch schon ein Stück weit vorbereitet sein auf dieses Spiel, weil die Dortmunder mit dem Messer zwischen den Zähnen versuchen werden, den ersten Pokal zu gewinnen. Den wollen wir aber auch gewinnen“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor der Abreise aus Fernost zum Klassiker gegen Vizemeister Borussia Dortmund.

Neuer: Haben uns gut präsentiert

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Spannende sieben Tage liegen hinter dem deutschen Rekordmeister, der nach einem 2:1 gegen Jeju auch das klangvollere Duell mit Europa-League-Sieger Aston Villa mit demselben Ergebnis für sich entscheiden konnte. „Die Bedingungen waren nicht einfach, aber wir haben uns gut präsentiert, ich bin sehr zufrieden“, sagte Kapitän Manuel Neuer. „Wir haben noch Testspiele, wo wir uns Richtung Supercup vorbereiten. Das nehmen wir sehr ernst, das hat man auch heute gesehen.“

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Nachdem Min-Jae Kim (37. Minute) vor der Pause für die Führung gesorgt hatte, legte Luis Díaz mit einer sehenswerten Einzelleistung nach. Bei seinem ersten Einsatz in der Vorbereitung wurde Kapitän Neuer, der gegen Jeju SK FC pausiert hatte, von Villa-Neuzugang Joao Gomes überwunden (83.).

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„Ich bin beeindruckt. Wir wissen, wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Wir wollen immer zeigen, wofür Bayern steht. Wenn ich darauf blicke, wie die jungen Spieler das gemacht haben, freut mich das sehr. Insgesamt haben es alle Spieler sehr gut gemacht“, bilanzierte Vincent Kompany. „Wir haben viel Zeit in der Entwicklung verbracht mit den Spielern, die wir heute gesehen haben. Und es ist schön, eine Belohnung zu bekommen für die Arbeit.“

Pause für Kimmich

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Nach ihren WM-Einsätzen fehlen die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano sowie Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane noch. Der erst zur Asienreise zurückgekehrte Kolumbianer Díaz zeigte gegen die Engländer besonders viel Energie.

„Lucho ist ein großartiger Spieler. Ich freue mich, mit ihm zusammenzuspielen. Er ist dazu ein super Typ“, sagte Abwehrchef Jonathan Tah. Joshua Kimmich fehlte dagegen angeschlagen. Er habe „eine kleine Verletzung von der WM“, sagte Kompany. „Wir wollen die kurze Zeit bis zum Saisonstart nutzen, aber auch Vorsichtsmaßnahmen nutzen und nichts zu extrem machen.“

Vorstände mit positivem Fazit

Auch die Verantwortlichen zogen ein positives Fazit der Reise. Erneut verbuchte man einen Rekordumsatz, sagte Vorstand Rouven Kasper. Die Reise sei „profitabel“. Und das sei sie „auch in dem Maße, dass wir mit einer großen Delegation herreisen“, führte er aus. „Wir haben alle gemeinsam sieben Tage richtig reingehauen und jeder Bereich für sich hat aus meiner Sicht, glaube ich, neue Benchmarks gesetzt.“

In der Heimat bestreiten die Münchner am 15. August zu Hause ein Testspiel gegen RB Leipzig. Sein letztes Testspiel vor dem Pflichtspiel-Auftakt im Supercup absolviert der FC Bayern drei Tage später beim 1. FC Heidenheim. Vier Tage danach steht für die Münchner bei Vizemeister Borussia Dortmund mit dem Franz-Beckenbauer-Supercup das erste Pflichtspiel an. (dpa/mp)