Meistertitel war so nah: Kurioses Eigentor schockt Ronaldo

Cristiano Ronaldo saß entgeistert auf der Bank und schüttelte fassungslos den Kopf: Der Superstar muss wegen eines kuriosen Eigentors in der Nachspielzeit weiter auf seinen ersten Meistertitel in Saudi-Arabien warten.

Beim 1:1 (1:0) im Top-Spiel zwischen Ronaldos Klub Al-Nassr und dem Verfolger Al-Hilal ließ Torhüter Bento den Ball in der achten Minute der Nachspielzeit nach einem weiten Einwurf ins eigene Tor rutschen – und schockte Ronaldo sowie die Fans im Stadion.

Ronaldo gibt nicht auf: „Der Traum ist nah“

Der 41-jährige Portugiese wirkte ratlos, gab sich kurz darauf aber kämpferisch. „Der Traum ist nah“, schrieb „CR7“ bei X: „Kopf hoch, wir haben noch einen Schritt zu gehen.“

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Trotz des späten Rückschlags bleibt Al Nassr im Titelrennen in der Pole Position. Der Vorsprung auf Rekordmeister Al-Hilal, der ein Spiel weniger absolviert hat, beträgt bei noch einem ausstehenden Saisonspiel für Al-Nassr fünf Punkte. Den Titel kann Ronaldos Team in der kommenden Woche gegen Damac perfekt machen. Der frühere Starspieler von Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin spielt seit 2023 in Saudi-Arabien. (sid/tb)