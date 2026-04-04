„Mehrere Interessenten“: Hertha-Star Reese vor Wechsel in die Bundesliga?

Mit 20 Punkten führt Fabian Reese die Scorerwertung der 2. Liga an. Bei der letzten Partie gegen Fortuna Düsseldorf glänzte der Spielmacher erneut mit zwei Toren und einem Assist. Spätestens jetzt ist das Interesse vieler Bundesliga-Topklubs geweckt.

In der laufenden Saison kam Hertha-Kapitän Reese bereits auf neun Tore und ist mit elf Vorlagen bester Vorlagengeber der 2. Liga. Auch den HSV ärgerte Reese im DFB-Pokal-Achtelfinale 2023 (5:3 i.E.) mit zwei Toren und avancierte nach dem spielentscheidenden Elfmeter zum Matchwinner.

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Sollte der Aufstieg in die Bundesliga misslingen, könnte der Hertha-Star seinen Verein nach drei Saisons für circa zehn Millionen Euro verlassen. „Es ist richtig, dass es mehrere Interessenten aus der Bundesliga gibt“, sagte sein Berater Dusan Jevtic gegenüber der „Bild“.

BVB, Leipzig und Co. waren an Fabian Reese interessiert

Reeses Vertrag läuft 2030 bei Hertha BSC aus. Neben einem Angebot von Besiktas Istanbul hatten in den letzten Jahren unter anderem die Bundesligisten Borussia Dortmund, RB Leipzig, SC Freiburg, VfL Wolfsburg, FC Augsburg, Mainz 05, 1. FC Köln und Werder Bremen Interesse am 28-Jährigen bekundet. Weitere Bundesliga-Vereine sind dazugekommen. Vor seinem Syndesmoseriss 2024 seien die Verhandlungen zwischen Freiburg und dem Berliner Leistungsträger weit fortgeschritten gewesen, berichtet die „Bild“. Reeses Berater hielt sich mit Blick auf die Interessenten bedeckt: „Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Hertha befindet sich in einer sehr wichtigen Phase. Da braucht es keine Unruhe.“

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Sollte Reese in den verbleibenden sieben Spielen weitere vier Scorerpunkte sammeln, knackt der Herthaner seine eigene Zweitliga-Bestmarke und könnte sich mit guten Leistungen weiter für Topklubs empfehlen.