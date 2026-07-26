WM-Held Vozinha steht vor einem spektakulären Wechsel zu Colo-Colo. Der 40-jährige Kap-Verde-Keeper soll nach seiner starken Weltmeisterschaft künftig gemeinsam mit Arturo Vidal für Chiles Topklub auflaufen – und bringt fast 30 Millionen Instagram-Follower mit.

Vozinha sorgte mit Kap Verde bei der WM für ein Fußballmärchen. picture alliance / ZUMAPRESS.com | Aubre Cyriaque

Kap Verdes WM-Held Vozinha wird zum chilenischen Fußball-Topklub Colo-Colo wechseln. „Vozinha wird Spieler von Colo-Colo werden, er wird in den nächsten Tagen nach Chile kommen, die obligatorischen Untersuchungen absolvieren und anschließend hier im Stadion vorgestellt werden“, sagte Vereinspräsident Aníbal Mosa vor einem Ligaspiel.

Der 40 Jahre alte Torhüter, dessen Vertrag beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves Ende Juni ausgelaufen war, war eine der größten Attraktionen bei der Weltmeisterschaft. Als Underdogs erreichten Vozinha und Co. das Sechzehntelfinale, in dem sie gegen den späteren Finalisten Argentinien mit 2:3 nach Verlängerung verloren.

Vozinha hat mehr Follower bei Instagram als Arturo Vidal

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Beim 0:0 zum Auftakt gegen den späteren Weltmeister Spanien stand Vozinha im Mittelpunkt. Mit starken Paraden verhinderte er eine Niederlage und sorgte für eine der Sensationen im Turnier. Kap Verde ist die zweitkleinste Nation, die jemals eine WM-Endrunde erreicht hat.

„Sportlich ist er in sehr guter Verfassung, deshalb verpflichten wir ihn“, erklärte Mosa weiter. Zudem bringt Vozinha eine gewaltige Reichweite bei Social Media mit: Innerhalb kurzer Zeit schoss während der WM seine Followerzahl bei Instagram von 50.000 auf fast 30 Millionen.

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Damit kommt er in dem sozialen Netzwerk auf mehr Fans, als der bislang populärste Spieler von Colo-Colo. Ex-Bayern-Star Arturo Vidal (19 Millionen Follower) spielt seit Anfang 2024 für den aktuellen chilenischen Tabellenführer. Der 147-malige Nationalspieler von Chile würde mit seinen 39 Jahren durch den Vozinha-Wechsel auch als ältester Spieler des Klubs abgelöst werden. (sid/mp)