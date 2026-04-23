„Mehr als 250 Live-Spiele“: Neues Angebot für DAZN-Kunden

Der neue Pay-TV-Sender des DFB wird ab Ende Mai auch bei DAZN zu sehen sein. Beide Seiten vereinbarten eine entsprechende Kooperation, die für Deutschland, Schweiz und Österreich gilt. Das bestätigte DAZN am Mittwoch.

„DAZN-User erhalten damit Zugang zu mehr als 250 Live-Spielen pro Jahr sowie zu exklusiven Hintergrundformaten und historischen Highlights der Nationalmannschaften“, hieß es in einer Mitteilung.

DFB.TV geht am Vorabend des DFB-Pokalfinals der Männer am 22. Mai erstmals auf Sendung.

WM 2026: Einblicke aus dem DFB-Teamcamp geplant

Das Bewegtbildangebot wird sowohl Live-Streams als auch Videos auf Abruf beinhalten. Unter anderem sollen Live-Bilder aus dem Teamcamp der Nationalmannschaft in den USA bei der WM 2026 gezeigt werden.

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Neben der Begleitung der A-Nationalmannschaften gehören auch Live-Übertragungen der Junioren-Nationalteams, der 2. Frauen-Bundesliga, vom Finaltag der Amateure und der Regionalligen sowie diverse weitere Inhalte zum Programm. (sid/dj)