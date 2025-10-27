Mega-Eklat bei Real um Vinicius: „Es ist besser, wenn ich gehe!“

Xabi Alonso wusste genau, was ihn erwartet. Der Frage nach dem Wutausbruch seines Starangreifers Vinicius Júnior wich der 43-Jährige zwar geschickt aus, und dennoch versicherte er nach seinem ersten Clásico-Erfolg als Trainer: Er werde sehr wohl mit dem Brasilianer, der die Schlagzeilen in Spanien nach dem Prestigesieg von Real Madrid gegen den FC Barcelona (2:1) bestimmte, „darüber reden“. Aber: „Ich möchte den Fokus auf das Wesentliche nicht verlieren. Jetzt werden wir es genießen.“

Was war passiert? Vinicius war bei seiner Auswechslung (72.) wutentbrannt direkt in die Kabine gestürmt, würdigte Trainer Xabi Alonso keines Blickes. Erst einige Minuten später kehrte er auf die Bank zurück. Vorher zeigte der 25-Jährige laut DAZN allerdings noch seine Emotionen: „Leck mich am Arsch“ und „Ich? warum immer ich? Ich werde diese Mannschaft verlassen. Es ist besser, wenn ich gehe.“

Nach dem Abpfiff lieferte er sich dazu ein Scharmützel mit Barcelonas Jungstar Lamine Yamal. „Keiner von Vinicius‘ Wutanfällen war wie der heutige“, schrieb die spanische Zeitung „AS“: „Gewaltig ist untertrieben. Beispiellos.“ „Mundo Deportivo“ fragte angesichts des neuerlichen Ärgers: „Vinicius, warum bist du es immer?“

Vinicius: Alonso versucht zu schlichten

„Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten in den Mannschaften, und wir müssen sie verstehen“, sagte Alonso und ergänzte schlichtend: „Zu unserem großartigen Spiel hat auch Vini beigetragen.“

Den größten Anteil am Erfolg hatten jedoch Ausnahmestürmer Kylian Mbappé (22.) und der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (43.) mit ihren Treffern. Zudem riss Hansi Flicks Clásico-Serie als Barcelona-Trainer, seine bisherigen vier Duelle mit Real hatte er gewonnen. Am Sonntag musste er aufgrund einer Sperre von der Tribüne aus zuschauen. (dpa/sd)