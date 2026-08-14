Eine Investorengruppe um Amazon-Gründer Jeff Bezos steigt beim FC Liverpool ein. Die Fans sehen das mit großer Sorge.

Eine Investorengruppe mit dem Amazon-Milliardär Jeff Bezos steigt beim englischen Fußball-Rekordmeister FC Liverpool ein. Der Klub gab am Freitag „eine endgültige Vereinbarung zum Verkauf eines Minderheitsanteils an 1892 Holdings“ bekannt. Angeführt werden die Investoren von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des indischen Stahl-Magnaten Lakshmi Mittal. Neben Bezos ist auch Eduardo Saverin dabei, ein Mitgründer von Facebook.

Für 30 Prozent der Anteile kassieren die amerikanischen Liverpool-Besitzer der Fenway Sports Group (FSG) der BBC zufolge zwischen 1,5 und 1,8 Milliarden Euro. Die FSG hatte den Traditionsverein 2010 für etwa 350 Millionen Euro erworben. Ihr Präsident Mike Gordon sprach von einer „Entscheidung im Sinne des langfristigen Wohls des Klubs“. Bezos soll keine operative Rolle einnehmen.

Bezos, Bahtia und Saverin steigen in Liverpool ein

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Bezahlen könnten die drei Milliardäre diese Summe aus ihrer Privatschatulle: Bezos gilt laut Forbes mit einem geschätzten Vermögen von derzeit mehr als 280 Milliarden Dollar als drittreichster Mensch der Welt, Mittal und Saverin verfügen jeweils über mehr als 33 Milliarden Dollar.

Die Fan-Vereinigung „Spirit of Shankly“ hatte sich vor dem Deal skeptisch geäußert. „Wir haben bei ähnlichen Verkäufen in anderen Vereinen erlebt, dass es zu erheblichen Veränderungen in der Führung des Klubs und im operativen Fußballbereich kam – mit Entscheidungen und Verhaltensweisen, die viele bei Liverpool nicht sehen möchten“, teilte das Bündnis mit.mp/sid)