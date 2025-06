Sensation bei der Klub-WM: Bayern-Gegner blamiert sich gegen Hobby-Kicker

Erst die nächste Spielunterbrechung, dann das Aus: Die Boca Juniors haben sich bei der Klub-WM gegen die Amateure von Auckland City blamiert und treten nach dem 1:1 (0:1) in der Bayern-Gruppe C wie ihr Gegner die Heimreise an.

Nach dem Eigentor von Aucklands Nathan Garrow (26.) konnten die Argentinier noch auf den Einzug ins Achtelfinale hoffen. Doch der Treffer von Christian Gray (52.) für den krassen Außenseiter aus Neuseeland und der Sieg von Benfica Lissabon gegen den deutschen Rekordmeister (1:0) verhinderte auch für Boca ein Weiterkommen. Auckland feierte das Remis nach zwei Niederlagen gegen die Bayern (0:10) und Lissabon (0:6) wie einen Sieg.

Wegen einer Unwetterwarnung wurde die Begegnung in Nashville kurz nach dem Ausgleichstreffer für lange Zeit unterbrochen. Spieler und Besucher verließen zwischenzeitlich das Spielfeld bzw. ihre Sitzbereiche. Als es weiterging, erzielte Kapitän Miguel Merentiel den vermeintlichen Siegtreffer für Boca, doch das Tor zählte wegen Handspiels nicht.(sid/abl)