Medizinischer Notfall in der 2. Liga: Plötzlich wird das ganze Stadion still

Bei der Zweitliga-Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SV Elversberg am Sonntag ist es Mitte der ersten Halbzeit zu einem unschönen Zwischenfall auf der Tribüne gekommen. Ein Fan hatte einen medizinischen Notfall, musste notärztlich versorgt werden – und die ganze Avnet Arena in Magdeburg wurde plötzlich still.

Nach Informationen von Sky seien nach rund einer halben Stunde Spielzeit einige Sanitäter in den Zuschauerblock geeilt, weil es dort einen medizinischen Notfall gegeben habe. Demnach hätten sogar die Ultras des 1. FC Magdeburg eine Zaunfahne abgebaut, um damit den Ort des Notarzt-Einsatzes abzuschirmen. Die Spieler auf dem Rasen bekamen von dem Vorfall zunächst nichts mit.

2. Bundesliga: Notarzt-Einsatz beim Spiel in Magdeburg

Die Fans jedoch bemerkten das sehr wohl – und stellten den Support aus Rücksicht ein. Die Atmosphäre erinnerte fast an die der Geisterspiele während der Corona-Pandemie: Auf einmal waren in der sach­sen-an­hal­ti­nischen Landeshauptstadt keine Trommeln mehr zu hören, keine Gesänge, keine Euphorie. Stattdessen hörte man am TV nur noch Zwischenrufe von Spielern und Trainern. Eine ungewöhnliche und zugleich unangenehme Stimmung.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach medizinischem Notfall: Ex-Bundesliga-Trainer sorgt für Frust bei Wirtz

Rund eine Viertelstunde nach dem Vorfall – kurz vor der Halbzeit der Partie, in die Elversberg mit einer 2:0-Führung ging – wurde die Person schließlich unter Applaus abtransportiert und aus dem Stadion gebracht. Nach Wiederanpfiff gab es laut Sky mutmaßlich Entwarnung, es gehe dem Anhänger „gut“. Auch der Support der Magdeburger Fans wurde daraufhin wieder aufgenommen.