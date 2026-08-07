Der Wechsel von Fisnik Asllani zu RB Leipzig ist geplatzt. Grund sind medizinische Bedenken der Sachsen. Hoffenheim nimmt das Aus des Transfers gelassen.

Transfer-Knaller um Fisnik Asllani! Der geplante Wechsel des Hoffenheim-Stürmers zu RB Leipzig ist kurz vor der Unterschrift geplatzt. Wie die TSG am Freitag mitteilte, kommt der Deal wegen „medizinischer Bedenken“ der Leipziger nicht zustande.

Asllani (23) sollte nach Sky-Informationen einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Für den Angreifer, der in der vergangenen Saison mit elf Toren und zehn Vorlagen glänzte, wären rund 25 Millionen Euro Ablöse fällig geworden. Erst vor einem Jahr hatte Asllani seinen Vertrag in Hoffenheim bis 2029 verlängert.

Hoffenheim bewertet den geplatzten Transfer als positiv

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TSG-Sportchef Andreas Schicker reagierte demonstrativ gelassen: „Dass dieser Transfer nun nicht zustande kommt, ist für uns sportlich alles andere als eine schlechte Nachricht.“ Gleichzeitig stellte er klar: „Für uns ist völlig klar, dass Fisnik körperlich und sportlich auf höchstem Niveau performen kann. Wir stehen zu unserem Spieler.“

Für Hoffenheim könnte der geplatzte Deal sogar zum Glücksfall werden. Asllani bleibt vorerst im Kraichgau – und damit einer der gefährlichsten Offensivspieler der TSG. Ob im Sommer trotzdem noch einmal Bewegung in die Personalie kommt, bleibt offen.