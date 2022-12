Über 150 Millionen wert? Dieser Bundesliga-Profi ist für Matthäus DIE WM-Entdeckung

Nach Meinung des deutschen Rekordnationalspielers und früheren Weltmeisters Lothar Matthäus darf Borussia Dortmund im Falle eines Verkaufs mit einer horrenden Ablösesumme für Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham rechnen.

„Ich halte wirklich eine Ablösesumme von mehr als 150 Millionen Euro für ihn für möglich“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne in der „Sport Bild“. Der englische Bundesliga-Profi sei für ihn der Shootingstar der WM in Katar, die am Sonntag endet.

„Natürlich kennt man den 19-Jährigen vom BVB, weiß, welch tolle Leistungen er in der Bundesliga und in der Champions League schon gezeigt hat“, so Matthäus. „Aber mit welcher Reife, Qualität und Kontinuität er seine Rolle im Mittelfeld der starken englischen Mannschaft ausgefüllt hat – das war noch eine neue Erkenntnis.“

IMAGO / MB Media Solutions

Bellingham war mit den Engländern im WM-Viertelfinale an Titelverteidiger Frankreich (1:2) gescheitert. Sein Vertrag in Dortmund, wo er ebenfalls einer der Schlüsselspieler ist, läuft noch bis 30. Juni 2025. (dpa/nswz)