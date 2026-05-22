Matthäus: Sané hat WM-Ticket „nicht verdient“ – wen er nominiert hätte

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat mit großem Unverständnis auf die WM-Nominierung von Leroy Sané reagiert. „Sané performt nicht so, dass er diese Einladung verdient hat“, übte Matthäus in einem Interview bei RTL/ntv heftige Kritik an der Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Er sei eigentlich ein Fan von Sané, so Matthäus, und kenne den Offensivspieler von Galatasaray Istanbul auch persönlich sehr gut. „Aber er hat – da muss ich ehrlich sein – über das ganze Jahr hinweg nicht so performt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn Julian Nagelsmann sagt, man geht nach Leistung und Einsatzminuten, dann ist das eine Überraschung“, sagte der Weltmeister von 1990. Ähnlich äußerte sich Matthäus auch bei „Bild Live“.

Anstelle von Sané: Matthäus hätte El Mala mitgenommen

Statt des 30 Jahre alten Sané hätte Matthäus lieber Bundesliga-Jungstar Saïd El Mala vom 1. FC Köln bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im DFB-Trikot erlebt. „Bei Galatasaray ist er nicht mal Stammspieler und das sollte dann nicht reichen für die deutsche Nationalmannschaft. Da hätte ich lieber El Mala gesehen, der eine Riesensaison gespielt hat“, sagte der 65-Jährige.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Neuer Anlauf für die Alster: Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll

Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll Mini-Urlaub vor der Haustür: 30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter

30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter „Menschenunwürdig!“ Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft

Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga

XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga 28 Seiten Plan 7: Tickets für Konzerte im Stadtpark zu gewinnen & Tipps für jeden Tag

Der 19-jährige El Mala, der von Nagelsmann nicht berücksichtigt wurde, habe in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit „viele Tore und Assists gemacht. So etwas brauchen wir bei einer WM. Jemanden, der sich mit Geschwindigkeit und Körpersprache durchsetzt. Deswegen hätte ich ihm den Vorzug vor Sané gegeben. El Malas Leistung war – auf das ganze Jahr gesehen – wesentlich besser als die von Sané“, befand Matthäus.

Matthäus: „Wir können Weltmeister werden“

Generell räumt er der deutschen Mannschaft bei dem Turnier vom 11. Juni bis 19. Juli aber gute Chancen ein. „Wir können Weltmeister werden“, sagte Matthäus und appellierte an die 26 WM-Fahrer: „Es kommt auf Zusammenhalt, Leidenschaft, Verständnis und Geschlossenheit an. Es gilt, eine Mannschaft zu finden. Eine Mannschaft, die für ihr Land alles gibt für die Farben Schwarz-Rot-Gold.“ (dpa/tb)