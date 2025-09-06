DFB-Debakel: Matthäus hat einen klaren Rat für Nagelsmann

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich nach der Pleite der deutschen Nationalmannschaft in der Slowakei (0:2) für die Festlegung auf ein Spielsystem ausgesprochen. „Diese Ausprobiererei“ von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefalle ihm „so gar nicht“, sagte der 64-Jährige bei Sky: „Ich weiß gar nicht, wie wir genau gespielt haben, was der Plan in der Slowakei war.“

Matthäus fragte sich nach der unerwarteten Niederlage zum Start der WM-Qualifikation: „War das ein 4-2-2-2 ohne Ball und ein 3-5-2 im Ballbesitz? Wollte er sein altes Leipzig-System ausprobieren? Ich kann mich mit den ganzen Änderungen einfach nicht anfreunden.“

Lothar Matthäus wünscht sich 4-2-3-1-System beim DFB

Das Fazit des 150-maligen Nationalspielers: „Wir sollten uns auf ein System fokussieren und dieses perfekt umsetzen. Ich persönlich wäre für das 4-2-3-1. So wie man es seit Jahren von Bayern München kennt und auch viele Nationalspieler es beherrschen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Rassistische Hetze nach Blamage: DFB reagiert mit deutlichen Worten

Gleichzeitig war Matthäus aber auch nicht nach einer Weltuntergangsstimmung zumute. „Wir wollen jetzt nach einem richtig schlechten Spiel nicht alles zerreden. Julian darf jetzt keine Rücksicht mehr auf Namen und Verdienste nehmen. Und wenn Einstellung und Emotionalität ein Problem sind, dann denke ich in erster Linie auch an Spieler wie Anton, Andrich und Schlotterbeck – wenn er wieder fit ist“, sagte er. (sid/mp)