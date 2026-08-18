Matthäus: Dieser Bundesliga-Star hat den Ballon d'Or „am meisten verdient“

Erstmals wird der Ballon d'Or in London verliehen. Wenn es nach Lothar Matthäus ginge, hat Bayern-Stürmer Harry Kane die Auszeichnung „am meisten verdient“.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht Bayern Münchens Torjäger Harry Kane als aussichtsreichsten Kandidaten für die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or für den besten Fußballer der Welt.

„Am Mittwoch wird dem Engländer der Goldene Schuh als bester Torjäger Europas verliehen. Kane ist für mich auch DER Anwärter auf den Ballon d'Or“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne für den Sender Sky. Nach Einschätzung des 65-Jährigen hat Kane den „Ballon d'Or am meisten verdient“. Die Preisverleihung findet am 26. Oktober erstmals in London statt.

Fehlender internationaler Titel „das einzige Manko“

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Dass er bei der Weltmeisterschaft und in der Champions League jeweils das Finale verpasst hat, ist das einzige Manko. Lothar Matthäus

Matthäus verwies auf die Leistungen des englischen Sturm-Stars im Trikot des FC Bayern München. Kane habe mit den Bayern den DFB-Pokal und die deutsche Meisterschaft gewonnen und über das gesamte Jahr hinweg „überragende Leistungen“ gezeigt. Er habe nicht eine einzige schwache Phase gehabt. „Dass er bei der Weltmeisterschaft und in der Champions League jeweils das Finale verpasst hat, ist das einzige Manko“, äußerte Matthäus.

In der Champions League verlor Kane mit dem deutschen Rekordmeister im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain, bei der WM scheiterte er mit England in der Runde der letzten Vier am späteren Vizeweltmeister Argentinien.

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Kane äußerte sich zurückhaltender

Kane selbst hatte sich zuletzt bei seiner Rückkehr ins Training des deutschen Fußball-Rekordmeisters dagegen zurückhaltender gezeigt. „Der Ballon d'Or liegt nicht in meiner Hand. Ich habe getan, was ich tun konnte, was die Leistungen angeht“, hatte der Angreifer erklärt. Jetzt hänge es von der Wahl anderer ab. (sid/mkw)