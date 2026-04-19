Massenschlägerei vor dem Bayern-Spiel: Polizei greift mit Großaufgebot ein

Vor dem Südgipfel in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart ist es zu Krawallen gekommen. An der Allianz Arena lieferten sich Fans beider Klubs eine heftige Schlägerei. Die Polizei musste nach „Bild“-Informationen mit einem Großaufgebot eingreifen.

„Nach aktuellem Kenntnisstand kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Ultras des VfB Stuttgart und des FC Bayern München. Die Polizei konnte die Situation einfrieren“, sagte Polizeisprecher Thomas Schelshorn auf „Bild“-Anfrage und ergänzte: „Aktuell befinden sich rund 100 Personen in einer polizeilichen Maßnahme. Das weitere Vorgehen wird jetzt mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt.“

VfB-Ultras stürmten zum Treffpunkt der Bayern-Ultras

Nach ersten Berichten sollen vermummte VfB-Ultras von der U-Bahn-Station in Richtung der Allianz Arena gestürmt sein. Sie hätten dabei gezielt den Treffpunkt der Bayern-Ultras am Südkurvenplatz angegriffen. Als Reaktion darauf hätten sich mehrere hundert Bayern-Fans vermummt und den Stuttgarter Anhängern entgegengestellt. Die Folge seien heftige Tumulte gewesen.

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Die Polizei soll mit Schlagstöcken und Pfefferspray dazwischengegangen sein. Mehrere Hundertschaften sollen dabei zum Einsatz gekommen sein und hätten eine größere Fangruppe eingekesselt. Zwei Polizisten sollen verletzt worden sein.

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Das „Commando Cannstatt“, eine Ultra-Gruppierung des VfB Stuttgart, teilte inzwischen mit, dass es aufgrund der polizeilichen Maßnahmen keinen organisierten Support für die Schwaben in der Allianz Arena geben werde. Die Ultraszene werde „höchstwahrscheinlich das Spiel verpassen“. Laut „Bild“ seien aber einige der gewaltbereiten Anhänger nur wegen der Schlägerei zum Spiel gereist. (fa/sid)