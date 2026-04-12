Markus Anfang in Düsseldorf am Ende! Nachfolger steht schon fest

Bei Fortuna Düsseldorf spitzt sich die Lage im Abstiegskampf dramatisch zu. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie steht Trainer Markus Anfang offenbar vor dem Aus.

Wie die „Bild“ berichtet, haben die Verantwortlichen zwei Tage nach der 1:2-Pleite gegen Holstein Kiel die Reißleine gezogen und den 51-Jährigen freigestellt. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht bislang noch aus.

Die Bilanz spricht gegen den Fortuna-Trainer: In 22 Pflichtspielen holte Anfang im Schnitt weniger als einen Punkt pro Partie – deutlich zu wenig für die ambitionierten Düsseldorfer, die eigentlich um den Aufstieg spielen wollten.

Fortuna Düsseldorf: Trainer Markus Anfang vor Entlassung

Anfang hatte erst nach dem achten Spieltag im Oktober Trainer Daniel Thioune (jetzt bei Werder Bremen) beerbt. Unter dem gebürtigen Kölner stellte sich der Erfolg aber auch nicht ein.

Als heißer Kandidat für die Nachfolge gilt laut „Bild“ Alexander Ende. Der 46-Jährige war zuletzt bei Preußen Münster tätig und könnte nun die schwierige Aufgabe übernehmen, die Fortuna im Saisonendspurt zu stabilisieren. Ende war selbst erst im März in Münster entlassen worden.

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Zusätzlich wird die Situation bei Fortuna Düsseldorf durch personelle Ausfälle komplizierter: Mittelfeldspieler Florent Muslija fällt nach einem Kreuzbandriss monatelang aus. Auch Offensivspieler Christian Rasmussen fehlt vorerst mit einer Muskelverletzung. Fünf Spieltage vor Schluss steckt Düsseldorf damit tief im Abstiegskampf – und steht kurz vor dem nächsten Trainerwechsel.