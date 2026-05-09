Zweitliga-Profi verpasst eigene Verabschiedung – weil er im Stau steht

Der VfL Bochum hatte eine Menge Blumensträuße bereitgelegt, um zum letzten Zweitliga-Heimspiel gegen Hannover (1:1) seine scheidenden Spieler zu verabschieden. Einen brachte der Klub allerdings nicht an den Mann – weil Empfänger Marcel Sobottka auf dem Weg ins Stadion im Stau stecken blieb.

Der 32-Jährige kam erst im Winter zu den Bochumern und bestritt nur zwei Spiele für den VfL. Immerhin war er auch beim 2:0 gegen Schalke 04 dabei, den Verein aus seiner Geburtsstadt Gelsenkirchen. Trotz der spärlichen sportlichen Bilanz hätte Sobottka natürlich Blumen und Applaus von den Fans verdient gehabt. Doch zur Zeit der Verabschiedung stand er noch im Anfahrts-Stau.

Bochum-Profi Sobottka verpasst Abschied wegen Stau

Während Blumen ähnlich kurzlebig sind wie Fußballerfolge, kann sich Sobottka dauerhafter auch an einer Abschiedsgrafik erfreuen, die sein (Ex-)Verein für alle Abgänge anfertigte. Dennoch dürfte sich der ehemalige Junioren-Nationalspieler wohl eher an seine zwei Erstliga-Jahre mit Fortuna Düsseldorf (2018-20) erinnern.

Marcel Sobottka im Dress des VfL Bochum IMAGO/Steinsiek.ch Marcel Sobottka im Dress des VfL Bochum

Zumal er in Düsseldorf kürzlich einen Blumenstrauß überreicht bekam: Die Fortuna beschenkte ihren Ex-Spieler im Februar, als er mit den Bochumern zum Punktspiel vorbeischaute.

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Die Partie wurde für Bochum dann allerdings zum vollen Erfolg. Gegen Aufstiegs-Kandidat Hannover 96 erkämpfte sich der VfL ein 1:1.