Manuel Neuer soll sich entschieden haben – Bayern-Boss reagiert

Sportdirektor Christoph Freund von Bayern München hat eine baldige Einigung mit Kapitän Manuel Neuer über eine weitere Saison beim deutschen Rekordmeister angedeutet. „Es ist heute der erste Mai, die Saison ist nicht mehr endlos lange, und darum gibt es Gespräche. Es sind gute Gespräche, aber noch gibt es nichts Weiteres zu verkünden“, sagte Freund am Freitag. Tags zuvor hatte der TV-Sender Sky berichtet, dass sich Neuer selbst jetzt entschieden habe, noch ein Jahr weitermachen zu wollen – wobei der Deal mit dem Verein noch nicht final durch sei.

Freund bezog nun auf der Pressekonferenz der Bayern Stellung. Es sei „nicht der Fall“, dass „schon alles durch und alles unterschrieben ist“, ergänzte der Österreicher. Der FC Bayern aber rede mit Neuer und dessen Berater Thomas Kroth, der Donnerstag am Vereinsgelände gesichtet worden war. „Wir sind schon öfter zusammen gesessen. Es wird sich nicht mehr endlos ziehen.“

Urbig soll nach und nach in die Fußstapfen von Neuer treten

Der 40-jährige Neuer soll bei den Bayern in der kommenden Saison eine Mentor-Rolle für seinen designierten Erben Jonas Urbig übernehmen und ihm wie erneut am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim noch mehr Spiele überlassen. „Das ist für uns als Klub eine super Situation“, sagte Freund.

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„Manu ist jetzt im fortgeschrittenen Alter und gibt seine Erfahrungen weiter, ist selber noch in einer super Verfassung, macht richtig gute Spiele – und Jonas profitiert extrem davon, hat sehr, sehr gut performt“, meinte der Sportdirektor. Der Rekordmeister sei sich bewusst, dass es „nicht so einfach ist“, nach der Ära Neuer „diesen Übergang zu schaffen, das ist eine Herausforderung“. Dass Neuer dabei helfen könne, sei jedoch „etwas Besonderes“.

Neuer zeigte sich zuversichtlich über die Gespräche

Neuer hatte vor wenigen Tagen nach dem Pokalhalbfinale in Leverkusen (2:0) erstmals selbst eine Tendenz in Richtung Fortsetzung seiner Karriere in München erkennen lassen. „Ich werde jetzt noch nichts verkünden. Aber im Moment sieht es gut aus“, sagte er.

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Er fühle sich nach wie vor sehr wohl beim FC Bayern, begründete Neuer seine Aussage. „Es sind nicht nur die Spieler auf dem Platz, es ist der gesamte Kader und Verein. Man merkt, dass etwas entstanden ist. Es ist die zweite Saison unter Vincent Kompany. Wir profitieren alle voneinander. Im Moment macht es sehr viel Spaß.“ (sid/vb)