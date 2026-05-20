Mann von Heidi Klum: Bayern-Fan Tom Kaulitz wird WM-Reporter

Im Dezember moderiert er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill die große TV-Show „Wetten, dass..?“. Ein halbes Jahr zuvor ist Tom Kaulitz als rasender Reporter bei der WM unterwegs. Der Gitarrist der Musikband Tokio Hotel und bekennender Fan des FC Bayern München ist rund um das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko für MagentaTV im Einsatz.

Der 36-Jährige lebt mit Ehefrau Heidi Klum und seinem Bruder seit vielen Jahren in Los Angeles. Kaulitz ergänzt damit das prominent besetzte WM-Team der Telekom um Johannes B. Kerner, Laura Wontorra, Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels und Tabea Kemme.

Tom Kaulitz bei der WM für MagentaTV im Einsatz

„Für mich wird damit ein Traum wahr und ich bin mir sicher, Thomas, Jürgen, Mats, Johannes und ich werden vor allem viel Spaß haben, die Spiele genießen und natürlich ausführlich berichten“, sagte Kaulitz in einer Mitteilung des Senders. Der Musiker soll „zum Bindeglied zwischen Entertainment und Sportjournalismus“ werden, wie Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, erklärte.

Neben Interviews mit Müller und Klopp ist unter anderem ein Einsatz als Reporter rund um das erste deutsche Spiel gegen Curacao geplant. Außerdem werde Kaulitz die Zuschauer aus dem Studio in New York begrüßen, hieß es.

Als einziger Anbieter zeigt MagentaTV alle 104 Spiele des Turniers live. 44 sind ausschließlich bei dem Bezahlsender zu sehen. Wer kein Magenta-TV-Kunde ist, benötigt zwei Monate lang ein Abonnement für 22 Euro.