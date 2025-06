Nach Horror-Saison: Man United holt Ex-Bundesliga-Stürmer für 75 Millionen

Paukenschlag auf dem Transfermarkt in England: Manchester United hat nach seiner vergangenen Horror-Saison den ehemaligen Bundesliga-Profi Matheus Cunha verpflichtet. Das gab der Verein am Sonntag bekannt.

Der Angreifer kommt vom Ligakonkurrenten Wolverhampton Wanderers. Laut Medienberichten zahlen die Red Devils für den 26-Jährigen eine Ablösesumme von knapp 75 Millionen Euro (62,5 Millionen Pfund).

Der Vertrag des Brasilianers soll eine Laufzeit von fünf Jahren besitzen mit einer Option auf zwölf weitere Monate. „Alle bei Manchester United freuen sich darauf, Matheus im Old Trafford willkommen zu heißen“, hieß es in einer Mitteilung. Die Verpflichtung stehe unter Vorbehalt des Visums und der Registrierung. Angaben zum Vertrag machte der Verein selbst nicht.

Our first signing of the summer has been agreed ??✍️#MUFC