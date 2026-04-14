„Mamma mia“: Deutscher Nationalspieler sorgt für Ekstase in Italien

Die italienische Presse schien sich in ihren Lobeshymnen auf Robin Gosens gegenseitig übertreffen zu wollen: „Gosens´ Persönlichkeit und Charisma zerren AC Florenz zum Erfolg“, würdigte ihn die Gazzetta dello Sport, die Corriere dello Sport schrieb: „Gosens, mamma mia! Sein Treffer beschert Florenz den Sieg und wahrscheinlich auch den Klassenerhalt.“

Nachdem der 24-malige deutsche Nationalspieler am Montagabend laut der Zeitung den „wichtigsten Treffer der Saison“ für Florenz erzielt hatte, war ihm die Anerkennung von allen Seiten sicher.

Mit einem Kopfballtor in der 28. Minute hatte der 31-Jährige für den immens wichtigen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen Lazio Rom gesorgt und der AC Florenz im Abstiegskampf der Serie A somit wichtige Punkte beschert. Am zweiten Pfosten war Gosens am höchsten gestiegen, der Ball prallte vom Innenpfosten ins Netz. Für den Linksverteidiger war es der dritte Saisontreffer.

Gosens emotional nach Sieg

Gosens wurde in der 80. Minute unter großem Applaus ausgewechselt, nach der Partie zeigte er sich vollauf zufrieden: „Wir wussten, dass das eine große Chance ist und wollten sie nicht ungenutzt lassen. Wir haben den Sieg verdient. Er gibt uns Selbstvertrauen für die nächsten Spiele“, sagte er bei DAZN. Gosens räumte zudem körperliche Probleme ein, eine Sehnenentzündung habe ihm über längere Zeit Probleme bereitet. „Ich wollte aber unbedingt auf dem Platz bleiben“, betonte er und umarmte Coach Paolo Vanoli.

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Florenz blieb im fünften Spiel in Folge ungeschlagen und kletterte durch den Erfolg über Lazio auf Rang 15. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nun acht Punkte. Noch Mitte Dezember hatte die Fiorentina mit nur sechs Zählern am Tabellenende gestanden. (sid/ch)