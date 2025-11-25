Mainz-Boss verlässt Mitgliederversammlung – Vortrag unter Tränen

Wegen eines familiären Notfalls hat Sportvorstand Christian Heidel die Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05 zwischenzeitlich verlassen. Nach seiner Rückkehr etwa eine Stunde später begann er unter Tränen seine Rede. Das bestätigte eine Sprecherin des Fußball-Bundesligisten. Seinem Vater gehe es nicht gut, habe der 62-Jährige gesagt. Heidel habe sich aber für seine Ansprache über die sportliche Lage der Mainzer gefangen.

Zuvor hatte sich Heidel von der Mitgliederversammlung kurzfristig zurückgezogen. Zunächst hatte die „Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.

Eine zwischenzeitliche Idee war, dass Heidels geplanter Vortrag den Mitgliedern aufgrund der Situation schriftlich nachgereicht werde. Dann sprach er jedoch noch zu den Anwesenden.

Mainz präsentiert gute Zahlen

Zuvor hatte der kriselnde Tabellenvorletzte der Bundesliga seinen Mitgliedern bereits positive Zahlen für die vergangene Saison präsentiert. Der Klub verzeichnete einen Umsatz von 141,7 Millionen Euro, was im Vergleich zu den 121,8 Millionen Euro aus dem Vorjahr einen deutlichen Anstieg bedeutete. Der Jahresüberschuss betrug 833.000 Euro.

Sportlich läuft es bei den 05ern derzeit schlecht. Nach elf Spieltagen hat das Team von Trainer Bo Henriksen lediglich sechs Punkte auf dem Konto, nur Schlusslicht 1. FC Heidenheim ist noch schwächer in die Spielzeit gestartet (fünf Punkte). (dpa/sid)