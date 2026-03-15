Madrid-Star bekommt Kniff in den Genitalbereich – Übeltäter bestreitet Absicht

In der ersten spanischen Liga sorgt ein kurioser Platzverweis für Aufsehen. Getafes Verteidiger Abdel Abqar sah bei der 0:1-Niederlage bei Atlético Madrid die Rote Karte, weil er Gegenspieler Alexander Sörloth in den Genitalbereich gekniffen hatte. Entlarvt wurde die Tätlichkeit in der erst durch den Videobeweis.

Abqar beteuerte nach dem Spiel, sich vergriffen zu haben. „Ich möchte klarstellen, dass es nicht meine Absicht war, den Spieler in diesem Bereich zu berühren“, sagte der 27 Jahre alte Nationalspieler Marokkos. „Auf dem Video kann man sehen, dass ich ihn nicht angesehen habe, als ich ihn berührte. Ich schwöre, dass ich ihn dort nicht berühren wollte. Ich wollte ihm nur auf die Schulter klopfen, wie wir das im Fußball tun.“

Atlético ging dank eines Treffers von Außenverteidiger Nahuel Molina bereits in der achten Minute in Führung. Die Mannschaft von Diego Simeone festigte durch den knappen Sieg den dritten Platz in der Primera División.

Real Madrid im Aufschwung – Rüdiger trifft

Beim Real Madrid geht es derweil weiterhin mit Kurs nach oben. Die Königlichen, die in der Champions League drei Tage zuvor beim 3:0 gegen Manchester City beeindruckt hatten, feierten am 28. Spieltag ein lockeres 4:1 (2:0) gegen Abstiegskandidat FC Elche. Auch dank Nationalspieler Antonio Rüdiger

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Nach einem Freistoß von Federico Valverde, am Mittwoch noch Dreifachtorschütze gegen die Citizens, traf Rüdiger mit seinem ersten Saisontor aus dem Gewühl per Volley (39.). Valverde erhöhte noch kurz vor der Pause (44.), Rüdigers Innenverteidiger-Kollege Dean Hujsen (66.) legte nach. Dem eingewechselten Real-Eigengewächs Manuel Angel unterlief schließlich ein Eigentor (85.), doch Arda Güler (89.) traf wenig später erneut für die Gastgeber. Real rückte auf einen Punkt an Meister Barcelona heran, der am Sonntag durch einen Erfolg gegen den FC Sevilla den alten Abstand wiederherstellen kann.(sid/dpa/trh)