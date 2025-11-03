Macht Neuer im Sommer Schluss? Bayern-Boss äußert sich zur Zukunft des Torhüters

Der FC Bayern sieht in der Personalie Manuel Neuer keine Eile. „Er spricht ganz viel für Manuel Neuer überhaupt, aber wir wollen uns aktuell auf den Sport konzentrieren“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. „Manuel hat überhaupt keinen Druck und wir werden zu gegebener Zeit sprechen.“

Neuer hütet seit 2011 das Bayern-Tor. Am Dienstag steht der Kapitän im Champions-League-Duell gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain zwischen den Pfosten. Im März wird der Münchner 40 Jahre alt. Zuletzt wurde wiederholt über eine weitere Saison spekuliert – und darüber, ob er im kommenden Sommer auch das WM-Tor der Nationalmannschaft hüten soll.

Auch Sportvorstand Max Eberl von den Fans gefeiert

Für den Fall eines Karriereendes sieht sich der Verein gerüstet. Vertreter Jonas Urbig (22) zeigte in dieser Saison gute Leistung. Zudem sind die ausgeliehenen Keeper Alexander Nübel (VfB Stuttgart/29) und Daniel Peretz (HSV/25) Optionen für die neue Spielzeit.

Sportdirektor Christoph Freund zeigte sich angesichts der Möglichkeiten im Tor positiv gestimmt. Zusammen mit Sportvorstand Max Eberl erhielt er bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag Beifall. Nach viel Kritik im Transfersommer dürfte das vor allem Eberl gutgetan haben.

„Das freut mich ganz besonders“, sagte Präsident Herbert Hainer. Er habe wiederholt betont, dass das Positive an Eberls Arbeit zu wenig gewürdigt worden sei. Hainer wurde mit über 93 Prozent der Stimmen für drei Jahre wiedergewählt. „Es freut mich, dass er von den Fans diese Bestätigung bekommen hat. Das hat ihm bestimmt gutgetan“, sagte der 71-Jährige. (dpa/mp)