„Macht einen guten Job“: Bleibt Wagner plötzlich langfristig Trainer in Köln?

Interimstrainer René Wagner darf weiter auf einen Verbleib beim 1. FC Köln über das Saisonende hinaus hoffen. „Ich erlebe René täglich in der Arbeit mit der Mannschaft, er macht einen sehr guten Job“, sagte Sportdirektor Thomas Kessler am Donnerstag in einer Medienrunde, betonte aber auch: „Aktuell ist er Interimstrainer bis zum Ende der Saison, dann machen wir einen Strich darunter.“

Wagner hatte Ende März die Nachfolge von Lukas Kwasniok übernommen, zwei Spieltage vor Schluss benötigt der FC noch einen Punkt zum sicheren Klassenerhalt. „Wir sind sehr zufrieden mit dem, was René gemacht hat. Er hat die kleinen Stellschrauben genau in den richtigen Momenten verändert. Aber es ändert nichts daran, dass wir die Saison analysieren werden“, sagte Kessler.

Situation um Köln-Talent Said El Mala bleibt ungeklärt

Die anhaltenden Spekulationen über einen Millionen-Transfer von Jungstar Said El Mala sieht Kessler derweil weiter gelassen. „Es gibt nichts auf dem Tisch, das eine schnelle Entscheidung benötigt. Wir sind da entspannt“, sagte er.

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Den letzten noch fehlenden Punkt kann der FC am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen das Schlusslicht 1. FC Heidenheim holen. Auch die Gäste haben noch Chancen aus den Verbleib in der Liga. „Wer glaubt, dass das ein Selbstläufer wird – den kann ich jetzt schon aus dem Land der Träume holen“, sagte Kessler. Gleichzeitig sei „der ganz große Druck“ im eigenen Verein raus, die Wahrscheinlichkeit für den Klassenerhalt liege „bei 99,9 Prozent, wie ich gelesen habe.“ (sid/vb)