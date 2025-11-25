Lobeshymne vor Jubiläum: Leverkusen verneigt sich vor Guardiola

Starcoach Pep Guardiola ist vor seinem Jubiläum in der Champions League mit Manchester City vom kommenden Gegner mit Würdigungen überhäuft worden. Der Katalane, der am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) zum 100. Mal als Trainer der Skyblues in der Königsklasse an der Seitenlinie stehen wird, habe den Fußball in den vergangenen beiden Jahrzehnten wie kein anderer „geprägt und inspiriert”, schwärmte Sportchef Simon Rolfes vom deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen.

Rolfes hob die „wahnsinnige Ära” beim FC Barcelona hervor, in der Guardiola unter anderem zweimal die Champions League gewann (2009, 2011). „Das ist eine riesige Leistung, vor der man nicht genug den Hut ziehen kann”, sagte der Bayer-Sportchef: Guardiola habe „extrem viele Vereine und Mannschaften in Europa geprägt”.

Hjulmand sieht Guardiola als „einen der Größten“

Kasper Hjulmand bezeichnete seinen Kollegen dazu als „einen der Größten” in der Branche. Der frühere Coach des deutschen Rekordmeisters Bayern München habe den Fußball „sehr, sehr stark weiterentwickelt”, sagte der Trainer der Leverkusener vor dem direkten Duell: „Er hat so viele Trainer inspiriert.“

Guardiola, der ManCity seit 2016 trainiert und seine Amtszeit vor zwei Jahren mit dem Gewinn des Henkelpotts krönte, blickt gelassen auf die besondere Partie am Dienstagabend. „Mir wird bewusst, dass ich alt werde”, sagte der 54-Jährige mit einem Augenzwinkern. (sid/jh)