Lizenz in Gefahr! Traditionsklub kämpft gegen den Absturz

Fußball-Drittligist 1860 München zittert um die Lizenz für die kommende Saison. Wie Bild berichtet, müssen die Löwen bis zum 3. Juni mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro ihre Liquidität beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nachweisen. Andernfalls droht dem Traditionsverein der Sturz in die Regionalliga.

In der Vergangenheit hatte der umstrittene Investor Hasan Ismaik Fehlbeträge stets ausgeglichen. Ob er nach dem gescheiterten Verkauf seiner Anteile im Sommer vergangenen Jahres erneut einspringt, erscheint bislang fraglich. Gerüchten zufolge soll eine Investoren-Gruppe um den ehemaligen Nationalspieler Thomas Hitzlsperger an einem Einstieg interessiert sein.

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1860 beendete die Saison in der 3. Liga auf Rang acht und blieb hinter den Erwartungen zurück. Die Niederlage am Wochenende im Landespokal gegen die Würzburger Kickers war ein weiterer sportlicher Tiefschlag für die Löwen. 1860 war 2004 aus der Bundesliga abgestiegen, hatte in seiner Historie immer wieder mit Problemen zu kämpfen. (sid)