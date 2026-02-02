mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
RB Leipzig verpflichtet Bajan Gruda

RB Leipzig verpflichtet Bajan Gruda Foto: RB Leipzig

aktualisieren

Transfer-Ticker am Deadline Day: RB Leipzig schlägt gleich doppelt zu!

kommentar icon
arrow down

Es ist Deadline Day! Am letzten Tag des Winter-Transferfensters in Deutschland und Europa schlagen die Bundesliga-Klubs häufig noch einmal kräftig zu – der HSV, der FC St. Pauli und alle anderen Profivereine haben noch bis 20 Uhr Zeit für Wechsel. Wer wechselt wohin? Wer entscheidet sich in letzter Minute doch noch für einen Verbleib? Und wo sind die Verhandlungen besonders spannend? Die MOPO hält sie mit dem Liveticker über alle Transfer-Entwicklungen am Deadline Day auf dem Laufenden.

Der Deadline Day im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test