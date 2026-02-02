Transfer-Ticker am Deadline Day: RB Leipzig schlägt gleich doppelt zu!

Es ist Deadline Day! Am letzten Tag des Winter-Transferfensters in Deutschland und Europa schlagen die Bundesliga-Klubs häufig noch einmal kräftig zu – der HSV, der FC St. Pauli und alle anderen Profivereine haben noch bis 20 Uhr Zeit für Wechsel. Wer wechselt wohin? Wer entscheidet sich in letzter Minute doch noch für einen Verbleib? Und wo sind die Verhandlungen besonders spannend? Die MOPO hält sie mit dem Liveticker über alle Transfer-Entwicklungen am Deadline Day auf dem Laufenden.

Der Deadline Day im Liveticker