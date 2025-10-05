Liverpool verliert erneut: Stark kritisierter DFB-Star Wirtz nur Ersatz

Ohne Florian Wirtz in der Startelf hat der FC Liverpool seine zweite Niederlage nacheinander in der Premier League kassiert. Eine Woche nach dem 1:2 bei Crystal Palace unterlag der englische Meister auch beim FC Chelsea mit 1:2 (0:1).

Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte der Brasilianer Estêvão in der fünften Minute der Nachspielzeit. Cody Gapko hatte zuvor nach der Führung der Blues durch den Ecuadorianer Moisés Caicedo (14.) den zwischenzeitlichen Ausgleich für Liverpool erzielt (63.).

Vor den Augen von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel saß der zuletzt stark kritisierte Wirtz in dem hochklassigen Duell zunächst ebenso nur auf der Bank wie Jeremie Frimpong oder Hugo Ekitiké. Nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit legte er Mo Salah sogleich die Chance zum Ausgleich auf, blieb ansonsten aber ohne nachhaltige Wirkung.

Dritte Pflichtspielpleite in Folge

Für Liverpool war es bereits die dritte Pflichtspielniederlage in Serie: Unter der Woche hatten die Reds in der Champions League bei Galatasaray Istanbul 0:1 verloren.

In der Premier League fiel die Mannschaft von Trainer Arne Slot mit einem Punkt Rückstand auf den neuen Tabellenführer FC Arsenal auf Platz zwei zurück. Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner kann mit einem Sieg am Sonntag beim FC Everton noch an Meister Liverpool vorbeiziehen.

Die Gunners gewannen ihrerseits 2:0 (1:0) gegen West Ham United, wo Niclas Füllkrug in der 61. Minute ausgewechselt wurde. (dpa/pmk)