Liverpools Meistertrainer Slot „schlafwandelt der Entlassung entgegen“

Jürgen Klopp hatte es geahnt. Kaum begann das Legendenspiel des FC Liverpool gegen Borussia Dortmund, da sangen 61.000 Zuschauer seinen Namen. Und Klopp hätte sich am liebsten versteckt: Er wisse doch, dass es für Arne Slot „gerade nicht so gut“ laufe, er wollte sich auch eigentlich „gar nicht in Anfield sehen lassen“ – aber er habe eben vor langer Zeit zugesagt.

Tja. Und so kam es, dass in der Krise des heutigen Trainers alle Fans noch einmal den feierten, den sie so glühend vermissen. Das war sogar noch vor der 0:4-Demütigung im FA Cup bei Manchester City, nach der die „Daily Mail“ schrieb: „Slot schlafwandelt der Entlassung entgegen.“ Der Meistertrainer befinde sich „deep in sacking territory“, stehe vor dem Viertelfinale der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain also bereits auf der Planke ganz vorne. Gefesselt.

Champions League gegen PSG: Schlüsselspiel für Liverpool

„Wenn wir sie schlagen wollen, müssen wir alles besser machen“, sagte der Niederländer vor dem Hinspiel im Prinzenpark am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN). „Wer sich Chancen erspielt, muss sie nutzen. Und wir müssen gnadenlos verteidigen“ Denn jedes Mal, so seufzte Slot, „wenn wir eine Flanke nicht blocken, wenn wir unaufmerksam sind, wenn wir einen Laufweg nicht mitgehen – jedesmal wird es ein Tor.“

Liverpools 0:4-Niederlage gegen Manchester City hat Sputen hinterlassen. IMAGO/Propaganda Photo Liverpools 0:4-Niederlage gegen Manchester City hat Sputen hinterlassen.

Noch zeigt sich Slot kämpferisch, Medien und Kommentatoren aber haben ihn schon aufgegeben. Und auch die Fans? Sie verließen das Stadion in Manchester nach 60 Minuten in Scharen. So etwas habe er „noch nie gesehen“, schrieb der frühere Top-Stürmer John Aldridge in seiner Kolumne: „Die Fans arbeiten hart, um das Essen auf den Tisch zu bringen. Dann bekommen sie solche Leistungen geboten, das ist inakzeptabel.“

Kritik an Slot-Team: Einsatz und Mentalität hinterfragt

Der Vorwurf zog sich durch alle Analysen: Die Spieler kämpfen nicht mehr bis aufs Blut, geben nicht mehr alles. Wenn sich eine Mannschaft in Liverpool irgendetwas nicht leisten kann, dann dies. „Slot führt ein Team, dessen Spieler nicht bereit sind, für ihn auch nur das Grundlegende zu tun“, kommentierte die „Daily Mail“: „Wenn man als Trainer so dasteht, dann ist der nächste Schritt üblicherweise das Kofferpacken.“

Noch aber besteht leise Hoffnung. Den Titelverteidiger rauszuwerfen, wäre ein gewaltiges Signal, dass es zwischen Trainer und Team stimmt. Zwischen den Highlights ist das Spiel gegen den FC Fulham enorm wichtig, um es über die Liga erneut in die Champions League zu schaffen: Champion Liverpool ist in der Premier League nur Fünfter. „Wenn wir aus der Saison noch etwas rausholen wollen, müssen wir in den drei Spielen Besonderes leisten“, forderte Kapitän Virgil van Dijk.

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Das wäre eine Aufgabe für Florian Wirtz. Nach seinem zauberhaften Spiel gegen die Schweiz in der Länderspielpause ging der Nationalspieler in Manchester mehr oder weniger wehrlos mit unter. Wird das gegen PSG ähnlich, könnte er bald einen alten Bekannten wiedersehen: Spekuliert wird über den Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso. (sid/dj)