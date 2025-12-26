Liverpool-Trainer klagt: „So ist die Meisterschaft unmöglich“

Teammanager Arne Slot vom FC Liverpool hat die alarmierende Standardbilanz seines Teams als Hauptgrund für die schwer durchwachsene Premier-League-Saison des englischen Fußballmeisters ausgemacht.

„Mit unserer Bilanz bei Standardsituationen ist es unmöglich, unter die ersten vier oder fünf zu kommen, geschweige denn die Meisterschaft zu gewinnen“, sagte Slot vor dem Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers am Samstag (16 Uhr/Sky).

„Reds“ zum Abschluss des Jahres gegen Wolverhampton

Die Reds gehen punktgleich mit dem Tabellenvierten FC Chelsea in das letzte Ligaspiel des Jahres. Tabellenführer FC Arsenal ist bereits zehn Punkte enteilt. „Es ist sehr frustrierend, dass wir in dieser Saison dort stehen, wo wir stehen, denn zur Hälfte der letzten Saison hatten wir noch kein einziges Tor nach einer Standardsituation kassiert“, sagte der 47 Jahre alte Niederländer Slot.

Die angespannte Personalsituation macht die Lage für die Reds nicht leichter: Alexander Isak fehlt nach einem Beinbruch, zudem sind Cody Gakpo und Conor Bradley für das Spiel gegen Schlusslicht Wolverhampton fraglich. Mohamed Salah ist beim Afrika-Cup, Joe Gomez fällt mit Muskelproblemen aus, und auch die ehemaligen Bundesliga-Profis Wataru Endo (Knöchel) und Dominik Szoboszlai (gesperrt) stehen nicht zur Verfügung.

„Es ist an der Zeit, dass die Spieler, die uns zur Verfügung stehen, das tun, was sie schon so oft getan haben, und die Ärmel hochkrempeln“, forderte Slot. „Die Spieler, die zur Verfügung stehen, müssen alles geben, was sie haben.“ (sid/mp)