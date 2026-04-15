Liverpool bangt nach CL-Aus um Top-Spieler: „Sieht schlimm aus“

Der FC Liverpool bangt nach dem Aus in der Champions League um Stürmer Hugo Ekitike. Nachdem der ehemalige Frankfurter Angreifer nach einer halben Stunde im Viertelfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (0:2) verletzt vom Platz getragen worden war, war die Sorge bei Teammanager Arne Slot jedenfalls groß. „Es sieht wirklich schlimm aus, aber es fällt mir schwer zu sagen, wie schlimm“, sagte der Niederländer. Am Mittwoch werde es weitere Untersuchungen geben.

„Einen Spieler zu verlieren, ist etwas, das wir in dieser Saison schon oft erlebt haben“, sagte Slot. Für Ekitike sei es „besonders schwer“, vor allem zu diesem Zeitpunkt der Saison. Der 23-Jährige war mitten im Spiel zu Boden gegangen, hatte sich an den rechten Unterschenkel gegriffen und musste auf einer Trage vom Feld gebracht werden. Der französische Nationalspieler droht mit einer möglicherweise schweren Verletzung für den Saisonendspurt mit Liverpool auszufallen, im Sommer steht zudem die WM in den USA, Mexiko und Kanada an.

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Für die Reds wäre der Ausfall ein weiterer Rückschlag in einer ohnehin schon verkorksten Saison. In der Premier League kämpft der englische Meister als derzeit Tabellenfünfter um die erneute Champions-League-Qualifikation, in der laufenden Königsklassen-Saison setzte es im Viertelfinale zwei 0:2-Pleiten gegen PSG. (sid/ch)