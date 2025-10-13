Nordirland trifft – aber Abseits! Woltemade sorgt für die deutsche Führung

Mit einem Sieg am Montagabend (20.45 Uhr) in Belfast gegen das punktgleiche Nordirland will das DFB-Team einen großen Schritt in Richtung WM 2026 machen.

Matthäus-Prognose: In seinem typischen fränkischen Dialekt sprach RTL-Experte Lothar „Loddar“ Matthäus vor dem Anpfiff live im TV vom Gegner: „Es ist ein Auswärtsspiel gegen starke Irren, die natürlich hier in ihrem Stadion es dem Favoriten schwer machen wollen.“ Zum DFB-Team sagte der deutsche Rekordnationalspieler: „Die Mannschaft muss an sich glauben und sich nicht von dieser Stimmung negativ beeinflussen lassen.“

Während des Spiels: Schon früh im Spiel gab es dann einen Schock-Moment für die DFB-Auswahl: Die nordirische Abwehrkante Daniel Ballard traf aus dem Gewühl ins Tor – doch Schiri Jesús Gil Manzano (Spanien) entschied zurecht auf eine vorherige Abseitsposition (14.). Deutschland hatte bis dahin noch keine nennenswerte Chance.

In der 31. Minute traf dann aber Nick Woltemade zum ersten Mal für Deutschland! Nach einer Ecke von David Raum bugsierte der Newcastle-Stürmer den Ball mit der Schulter ins Tor zum 1:0 für das DFB-Team!

Vor dem Spiel: Julian Nagelsmann setzte im Topspiel der WM-Qualifikation gegen extrem heimstarke Nordiren auf exakt die Elf, die auch beim 4:0 gegen Luxemburg begonnen hat. Der Bundestrainer beließ auch Kapitän Joshua Kimmich wieder auf der rechten Abwehrseite und folgt insgesamt dem Ratschlag einiger Experten, eine Formation einzuspielen.

Nagelsmann bleibt in Nordirland bei der gleichen Startelf

Den Kern der DFB-Auswahl bildete am Abend in Belfast wieder der fünf Spieler umfassende Bayern-Block um Kimmich und den formstarken Serge Gnabry. In der Sturmspitze begann wieder Nick Woltemade. Der 23 Jahre alte Profi von Newcastle United hoffte im sechsten Länderspiel auf sein erstes Tor.

Die Ausgangslage: Das DFB-Team führt die Gruppe A mit sechs Zählern vor den punktgleichen Nordiren und der Slowakei an. Der Gewinner des im Windsor Park verschafft sich die besten Aussichten auf den Gruppensieg und damit das einzige direkte Ticket zur WM-Endrunde 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Gastgeber Nordirland ist seit zwei Jahren daheim ungeschlagen.