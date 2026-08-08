Schwerer Verlust für Lionel Messi: Sein Vater Jorge ist im Alter von 68 Jahren in Rosario gestorben. Der langjährige Berater des Fußball-Superstars war zuletzt schwer erkrankt.

Gemeinsame öffentliche Fotos von Lionel Messi und Vater Jorge gab es zuletzt kaum. Dieses Bild postete Jorge 2018 auf seinem Instagram-Profil. Instagram/JorgeMessi

Schwerer Schicksalsschlag für Lionel Messi: Der Vater und langjährige Berater des argentinischen Fußball-Superstars ist tot. Jorge Messi starb im Alter von 68 Jahren in seiner Heimatstadt Rosario. Schon während der WM hatte sich Lionel Messi wegen der schweren Erkrankung seines Vaters emotional gezeigt.

Jorge Messi, Vater von Fußball-Weltstar Lionel Messi, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Nach übereinstimmenden Medienberichten starb er am Freitagabend in einer Klinik im argentinischen Rosario.

Bereits während der WM in den USA, Kanada und Mexiko hatte es große Sorgen um den Gesundheitszustand des 68-Jährigen gegeben. Die Familie hatte damals öffentlich bestätigt, dass Jorge Messi medizinisch behandelt werde, zugleich aber um Privatsphäre gebeten. Über die genaue Erkrankung machte sie keine Angaben. Medien berichten, dass Jorge Messi an Krebs erkrankt gewesen sei.

Anzeige

Messi brach während der WM in Tränen aus

Wie sehr ihn die Situation seines Vaters belastete, war Lionel Messi während des Turniers anzumerken. Nach Argentiniens Auftaktspiel gegen Algerien wurde der Superstar emotional. Seine Tränen hätten nichts mit Fußball zu tun gehabt, erklärte er anschließend, und sprach von schwierigen Tagen, die er durchgemacht habe.

Anzeige

Jorge Messi war weit mehr als nur der Vater des achtmaligen Weltfußballers. Über viele Jahre begleitete und beriet er seinen Sohn auch geschäftlich. Schon als Lionel Messi als Jugendlicher Argentinien verließ und nach Barcelona wechselte, spielte sein Vater eine entscheidende Rolle. Später vertrat er ihn bei wichtigen Vertragsverhandlungen und begleitete dessen Karriere vom FC Barcelona über Paris Saint-Germain bis zu Inter Miami.

Jorge Messi begleitete die Karriere seines Sohnes

Anzeige

Auch Messis Jugendklub Newell's Old Boys nahm nach Bekanntwerden des Todes Abschied von Jorge Messi und würdigte dessen großen Anteil am außergewöhnlichen Karriereweg seines Sohnes.

Jorge Messi hinterlässt seine Ehefrau Celia Cuccittini sowie die vier gemeinsamen Kinder Lionel, Rodrigo, Matías und María Sol.

Eine persönliche Stellungnahme Lionel Messis zum Tod seines Vaters lag zunächst nicht vor.