„Limit ist erreicht“: Nagelsmann warnt Rüdiger vor erneutem Ausraster

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinem Abwehrchef Antonio Rüdiger nach dessen Ausraster im spanischen Pokalfinale eine klare Ansage gemacht. „Das Limit ist erreicht. Mehr sollte er sich nicht erlauben, sonst hat es größere Konsequenzen“, sagte Nagelsmann am Freitag im Nationalmannschafts-Quartier in Herzogenaurach.

Rüdiger hatte bei der Niederlage von Real Madrid gegen den FC Barcelona (2:3 n.V.) von der Ersatzbank aus eine Rolle Tape-Verband in Richtung des Schiedsrichters geworfen, dafür die Rote Karte gesehen und den Unparteiischen daraufhin deutlich hörbar beleidigt. Mehrere Mitspieler und Team-Offizielle mussten ihn zurückhalten. Er erhielt im Anschluss eine Sperre von sechs Spielen.

Nagelsmann: „Er weiß, dass es falsch war“

„Er weiß, dass es falsch war. Irgendwann muss man ihm die Chance geben, es besser zu machen. In dieser Phase befinden wir uns jetzt“, sagte Nagelsmann, der sich mit der DFB-Auswahl auf das Halbfinale in der Nations League am Mittwoch in München gegen Portugal vorbereitet. Rüdiger fehlt dem Team nach einer Knieoperation. (sid/vb)