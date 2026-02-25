Topklub wird Opfer von Cyberangriff: „Untersuchen den Vorfall“
Frankreichs neunmaliger Fußball-Meister Olympique Marseille ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Wie der Klub auf seiner Homepage mitteilte, sei die Situation durch den umgehenden Einsatz der technischen Teams und spezialisierten Dienstleister schnell unter Kontrolle gebracht worden. „Unser Spielbetrieb läuft derzeit normal und unter voller Sicherheit weiter, und wir untersuchen den Vorfall weiterhin“, hieß es.
Wer hinter dem Angriff steckt, ist unklar. Der Tabellenvierte der Ligue 1 verwies lediglich auf ein Aufleben von nationalen und internationalen Angriffen auf große Organisationen.
Der Verein versicherte seinen Anhängern, „dass keine Bankdaten oder Passwörter kompromittiert wurden“. Man habe die zuständigen Behörden eingeschaltet und es werde Anzeige erstattet. Zugleich appellierte OM an seine Fans, die eigene digitale Sicherheit zu gewährleisten durch starke Passwörter und Wachsamkeit gegen Phishing-Angriffe. (dpa/ea)
