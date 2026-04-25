Liebes-Aus bei Mario Gomez: Anwalt äußert sich zur Trennung des Fußball-Stars

Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Gomez und seine Frau Carina haben sich getrennt. Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte Gomez‘ Rechtsanwalt, Christian Schertz, dass das Paar sich bereits vor geraumer Zeit getrennt habe. Er bat auch im Interesse der gemeinsamen Kinder, die Privatsphäre der Familie zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.

Das Paar hatte im Juli 2016 in München geheiratet, etwa drei Jahre zuvor waren das damals auch international erfolgreiche Model und der Fußballer zusammengekommen. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder, darunter Zwillinge. Mario Gomez (40) arbeitet inzwischen als Technischer Direktor bei Red Bull Soccer International und unterstützt dabei Jürgen Klopp. Sein Vertrag wurde im Dezember 2024 bis 2028 verlängert.

Mario Gomez war 2007 Deutschlands Fußballer des Jahres

Nach einem Bericht der „Bild“ hat sich das Paar vor einigen Monaten getrennt. „Die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, fiel in gegenseitigem Respekt“, schreibt das Blatt.

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In seiner aktiven Zeit als Profifußballer bestritt Gomez 78 Länderspiele und stand unter anderem für den VfB Stuttgart und den FC Bayern München auf dem Platz. 2007 wurde er Deutschlands Fußballer des Jahres, in der Saison 2010/2011 war er Bundesliga-Torschützenkönig. (dpa/dj)