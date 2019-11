Lewandowski versenkt den BVB: Flick als Bayern-Trainer? FCB-Bosse widersprechen sich

München -

Was für ein Statement im Top-Spiel der Bundesliga! Mit einem klaren 4:0-Erfolg hat der FC Bayern am Samstagabend den Erzrivalen Borussia Dortmund in die Schranken gewiesen und neuen Mut im Meisterschaftskampf geschöpft. Sky-Experte Lothar Matthäus (58) attestierte den Bayern nach dem furiosen Sieg eine „absolute Gala“ und „90 Minuten Weltklasse“.

Im Mittelpunkt einmal wieder: Robert Lewandowski (31). Der polnische Stürmer besorgte gegen seinen Ex-Klub den Führungstreffer in der 17. Minute und legte in der 76. Minute nach – und hat damit weiterhin eine absolute Traumquote gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Im elften Liga-Duell mit dem BVB waren es bereits die Treffer 15 und 16 für den Bayern-Angreifer.

Gleichzeitig steht der Pole nun schon bei 16 Saisontoren nach elf Bundesliga-Spieltagen. Damit übertraf er auch Bayern-Legende Gerd Müller (74), der in der Saison 1968/69 nach elf Spieltagen 15 Saisontore auf dem Konto hatte.

Borussia Dortmund erschreckend schwach im Top-Spiel

Und der BVB? Der bot vor allem in den ersten 45 Minuten eine erschreckend schwache Leistung. Die erste echte Torchance hatte der im zweiten Spielabschnitt eingewechselte Paco Alcácer (69.). Ansonsten waren die Dortmunder ein Schatten ihrer selbst. Vom Esprit der vergangenen Wochen? Nichts zu sehen. 18:1 Torschüsse für die Bayern sprachen eine klare, verheerende Sprache.

Zu allem Überfluss musste Youngster Jadon Sancho (19) nach 36 Minuten ausgewechselt werden. Der Engländer war gerade noch rechtzeitig nach einer Zerrung fit geworden. Der anfängliche Verdacht einer Verletzung bestätigte sich aber nicht.

Bitterer Moment: Jadon Sancho musste beim BVB nach 36 Minuten verletzt runter. Bongarts/Getty Images Foto:

Auch Mats Hummels (30) erlebte eine bittere Rückkehr nach München. Der langjährige Bayern-Profi sorgte unter den Augen von Bundestrainer Jogi Löw (59) per Eigentor in der 80. Minute für den 0:4-Endstand. „Bayern war viel besser als wir. Das müssen wir einfach anerkennen“, sagte der BVB-Abwehrchef. „Unglaublich. Das war sehr schwach von uns. Eine große Enttäuschung“, haderte BVB-Trainer Lucien Favre (61).

Wird Hansi Flick nun Cheftrainer beim FC Bayern?

Interimstrainer Hansi Flick (54) kann beim FC Bayern nun ebenfalls eine Traum-Bilanz vorweisen. In zwei Pflichtspielen stehen für den Coach nun zwei Siege und ein Torverhältnis von 6:0 zu Buche.

Gut möglich, dass Flick die Bayern-Bosse damit davon überzeugt hat, das Team mindestens bis zum Saisonende betreuen zu dürfen. Oder sogar darüber hinaus? Vielleicht gibt es diesbezüglich auf der Jahreshauptversammlung der Bayern am Freitag bereits Klarheit. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge (63) sagte nach der Partie: „Wir arbeiten mit Hansi Flick bis auf Weiteres zusammen.“

Flick selbst mauerte weiter zu seiner Zukunft. „Das war meine Aufgabe, diese zwei Spiele hier mit der Mannschaft zu bestreiten. Es geht jetzt nicht um meine Person, sondern um den FC Bayern. Es hat mich geehrt, das ich das Vertrauen bekommen habe. Jetzt hat der Verein ein bisschen Zeit, sich Gedanken zu machen“, sagte der Interimstrainer, der ergänzte: „Ich genieße heute Abend eine schöne Flasche Rotwein mit meiner Frau. Und das ist gut.“

Thomas Müller: „Immer wieder herrlich“

Thomas Müller, der das 2:0 von Serge Gnabry (49.) und das 3:0 von Lewandowski aufgelegt hatte und nun bei 101 Torvorbereitungen in der Bundesliga steht, war nach der Partie ebenfalls bester Laune.

„Es ist immer wieder herrlich, wenn Borussia Dortmund hierherkommt, und wir so auftreten. Es ist immer die Frage: Welche Art von Fußball bin ich bereit zu spielen. Wir haben in den ersten fünf bis zehn Minuten klargemacht, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Man hat gesehen, dass wir da waren. Und in der zweiten Halbzeit hat es dann einfach Spaß gemacht, sich da reinzuwerfen“, sagte der Ur-Münchner.

Emotionale Momente vor dem Anpfiff

Vor dem Anpfiff war es in der Münchner Allianz-Arena emotional geworden. Erst wurde eine Gedenkminute für Robert Enke (†32) abgehalten, dessen Todestag sich am Sonntag zum zehnten Mal jährt. Nationalkeeper Enke hatte sich vor zehn Jahren aufgrund von Depressionen das Leben genommen.

Anschließend wurde Thomas Müller (30) geehrt. Der Bayern-Angreifer hatte vor einer Woche beim 1:5 gegen Eintracht Frankfurt sein 500. Spiel für den deutschen Rekordmeister gemacht. Und auch für Klub-Legende Uli Hoeneß (67) war es ein ganz besonderer Abend: Für ihn war es das letzte Heimspiel als Bayern-Präsident. „Ein wunderschöner Abschluss. Das war eine Demonstration von der ersten bis zur letzten Minute. Dieses Spiel wird mir ewig in Erinnerung bleiben“, sagte Hoeneß.

Der scheidende Präsident sagte über Flick: „Es wäre wichtig, dass in den kommenden 14 Tagen im Klub Einigkeit darüber besteht, was man will. Und Hansi Flick wird in den Überlegungen sicher eine Rolle spielen.“ Hoeneß widersprach Rummenigge: Auf die Frage, ob im Klub schon Einigkeit in der Trainerfrage bestehe, sagte er: „Nein.“

