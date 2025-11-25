Lewandowski-Nachfolger? Kane äußert sich zu Barcelona-Gerüchten

Torjäger Harry Kane hat nach Spekulationen über ein Interesse des FC Barcelona betont, wie zufrieden er beim FC Bayern ist. „Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet“, sagte der Münchner Stürmer der „Bild“ zu Berichten, wonach er in Barcelona Wunschkandidat als Nachfolger von Robert Lewandowski sein soll. „Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben“, sagte der 32-Jährige.

Spekulationen zufolge hat Kane eine Ausstiegsklausel im kommenden Jahr mit einer Höhe von 65 Millionen Euro. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum 30. Juni 2027. „Es gibt keine Eile. Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele. Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter. Aber ich denke noch nicht an die neue Saison“, sagte Kane, der sich erst mal auf eine London-Rückkehr freut. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) steht für den langjährigen Tottenham-Stürmer das Champions-League-Auswärtsspiel mit den Bayern beim FC Arsenal an.

Kane erwartet Gespräche „in den nächsten Monaten“

Mit Blick auf seine langfristige Bayern-Zukunft verwies Kane auch auf die Fußball-WM im Sommer. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert. Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde. Dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist“, sagte Englands Nationalmannschaftskapitän.

Hainer rechnet Bayern „sehr, sehr gute Chancen“ zu

Bayern-Präsident Herbert Hainer macht sich keine Sorgen, dass Kane vorzeitig einen Wechsel anstreben könnte. „Wir haben ja noch eineinhalb Jahre Vertrag und er spielt auf einem unheimlich hohen Niveau. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ihm sehr, sehr gut gefällt in München, dass er happy ist“, sagte Hainer der „Bild“. „Wir werden sprechen. Er wird es davon abhängig machen, wie seine Pläne dann für die Zukunft aussehen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch der FC Bayern sehr, sehr gute Chancen hat.“

Nach Ansicht von Hainer sei Kane „sehr, sehr zufrieden“. Das gelte auch für dessen Familie. „Also ich wüsste nicht, warum es so einen Grund gäbe, vom FC Bayern wegzugehen“, sagte Hainer. Kane hatte zuletzt signalisiert, dass im neuen Jahr Gespräche über die Zukunft stattfinden könnten. (dpa/jh)