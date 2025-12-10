Leverkusen jubelt in letzter Minute – BVB blamiert sich gegen Norwegen-Klub

Kein Cheftrainer, aber große Moral: Bayer Leverkusen hat in der Champions League gegen Nick Woltemade und Newcastle United auf den letzten Drücker einen Punkt gerettet. Die Werkself, die aus persönlichen Gründen auf Coach Kasper Hjulmand verzichten musste, kam gegen den Premier-League-Klub um den deutschen Nationalstürmer dank eines späten Treffers von Alejandro Grimaldo (88.) zu einem 2:2 (1:0) – und hat damit weiter gute Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase. Borussia Dortmund und Trainer Niko Kovac hingegen haben einen Rückschlag eingesteckt: Zu Hause reichte es gegen den norwegischen Klub FK Bodö/Glimt ebenfalls nur zu einem 2:2 (1:1).

Ein Eigentor von Bruno Guimarães (13.) sorgte zwei Wochen nach dem Überraschungscoup bei Manchester City (2:0) für die Führung der Leverkusener, Anthony Gordon (51./Foulelfmeter) und Lewis Miley (74.) drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Magpies – dann traf Grimaldo. Woltemade hatte Bayer-Torhüter Mark Flekken vor dem 1:1 den Ball geklaut und den Elfmeter von Gordon herausgeholt. Ansonsten blieb der 23-Jährige in seinem ersten Champions-League-Spiel auf deutschem Boden blass.

Bayer hat mit neun Zählern das Weiterkommen in der eigenen Hand, im neuen Jahr muss der deutsche Vizemeister noch bei Olympiakos Piräus und gegen den FC Villarreal ran. Newcastle hat zehn Punkte auf dem Konto.

Dortmund patzt gegen Champions-League-Neuling

Dortmund hingegen verpasste nicht nur den 100. Erfolg in der Königsklasse und deren Vorgängerwettbewerb, dem Landesmeisterpokal, sondern vergab gegen den krassen Außenseiter FK Bodö/Glimt zudem die Chance, sich schon zwei Spieltage vor Ende der Ligaphase zumindest die Play-offs zu sichern. Doch statt eines Pflichtsiegs zu Hause setzte es einen bitteren Rückschlag.

Ausgerechnet Brandt, der jüngst die Spielweise kritisiert hatte („Nicht meine Art und Weise, Fußball zu spielen“), traf in seinem 500. Profispiel doppelt (18./51.), sein zweiter Treffer war zugleich das 300. Dortmunder Tor in der Champions League. Doch jubeln konnten die Fans dennoch nicht, Jens Petter Hauge (75.) glich wie aus dem Nichts noch aus. Für den norwegischen Champions-League-Neuling traf zudem Haitam Aleesami zum zwischenzeitlichen 1:1 (42.).

In den letzten beiden Vorrundenspielen im Januar bei Tottenham Hotspur und gegen Inter Mailand geht es für das Team von Trainer Niko Kovac darum, sich eine gute Ausgangsposition für die Qualifikation für das Achtelfinale zu sichern. (mp/sid)