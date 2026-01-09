mopo plus logo
Kasper Hjulmand guckt nachdenklich

Leverkusens dänischer Coach Kasper Hjulmand macht auf die aktuelle politische Lage rund um Grönland aufmerksam. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Bayer-Coach kritisiert Trump wegen Grönland: „Für sie ist die Welt ein Jagdrevier“

Bayer Leverkusens dänischer Chefcoach Kasper Hjulmand sorgt sich um Grönland.

In einer Art Neujahrsgruß auf dem Internet-Portal LinkedIn schrieb der mit der in Grönland aufgewachsenen Politikerin Maliina Abelsen liierte Hjulmand: „In einer verrückten und sich rasant verändernden Welt sind für manche politische Führer Wissen, internationale Strukturen, Dialog und der Respekt vor kulturellen Unterschieden zum Feind geworden. Für Menschen wie sie ist die Welt ein Jagdrevier. Doch es gibt einen anderen Weg.“

Leverkusen-Trainer Hjulmand sorgt sich um Grönland

Hjulmand führte diesen aus: „Ich hoffe auf mehr Menschlichkeit, Empathie und Liebe. Mehr Wissen und Verständnis. Mehr zuhören. Meine wärmsten Gedanken gelten dem wunderbaren grönländischen Volk.“

Über Hjulmands Post vom 6. Januar berichtete zunächst die „Bild“, die die Äußerungen als Kritik an US-Präsident Donald Trump wertete. Trump hatte das zu Dänemark gehörende Grönland mehrfach als strategisch wichtig bezeichnet und mit einer möglichen Annexion gedroht. (dpa/hmg)

