Leverkusen-Boss Rolfes sicher: Wirtz wird in England noch „explodieren“

Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, ist vom Durchbruch von Florian Wirtz beim FC Liverpool überzeugt. „Florian ist einfach Weltklasse“, sagte der 43-Jährige im ZDF-„Sportstudio“, wenn er die Verbindung zu seinen Mitspielern habe, „wird er explodieren“.

Er sei „nicht überrascht“ von den derzeitigen Anlaufschwierigkeiten des Nationalspielers, der im Sommer für bis zu 150 Millionen Euro Ablöse von der Werkself auf die Insel gewechselt war und zum teuersten Bundesliga-Transfer avancierte. „Er muss sich an ein neues Land adaptieren, eine neue Kultur, eine andere Spielweise, ein anderes Mannschaftsgefüge“, gab Rolfes zu bedenken.

Leverkusener Spiel sei auf Wirtz zugeschnitten gewesen

In Leverkusen sei das Spiel stark auf den 22-Jährigen zugeschnitten gewesen, „wir haben das Spiel vorbereitet, damit er in der richtigen Position den Ball bekommt“, erklärte Rolfes. „Wir wussten, dass er dann unglaubliche Dinge kreieren kann.“

In Liverpool müsse er sich dieses Standing erarbeiten. Dass ihm das gelingt, bezweifelt Rolfes nicht: „Er hat so viel Qualität. Ich habe ihn fünf Jahre fast jeden Tag im Training gesehen. Er ist ein unglaublicher Spieler.“ (sid/jh)