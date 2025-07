Leverkusen blamiert sich gegen Jugend-Mannschaft: Englische Presse lacht sich kaputt

Die englische Presse spottet. Leverkusens neuer Trainer relativiert die Blamage gegen die U20 von CR Flamengo. Doch Mittelfeldspieler Robert Andrich findet: „Es ist schon eine kleine Katastrophe.“

Bayer Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag hat das blamable 1:5 im Testspiel gegen die U20-Mannschaft von CR Flamengo in seiner ersten Partie als Bayer-Trainer relativiert. „Die haben so noch nie zusammengespielt“, sagte der 55 Jahre alte Nachfolger des Trainers Xabi Alonso über seine Mannschaft laut Medienberichten im Trainingslager in Rio de Janeiro.

„Ultimative Blamage“: „Sun“ spottet über ten Hag

„Ten Hag erleidet die ultimative Blamage“, spottete gleichwohl die englische „Sun“ über den vormaligen Manchester-United-Trainer. „Er macht da weiter, wo er aufgehört hat: Sein erstes Spiel als Trainer von Bayer Leverkusen endet mit einer deutlichen Niederlage gegen eine Jugend-Mannschaft.“

„Ergebnisse in der Vorbereitung sind mir eigentlich scheißegal“, sagte ten Hag derweil drastisch. Ihm gehe es vielmehr darum, „was ich gesehen habe“. Und in der Schlussphase sei das ein „sehr guter Ansatz“ gewesen.

Robert Andrich: „Es ist eine kleine Katastrophe“

Mittelfeldspieler Robert Andrich klang da allerdings ein bisschen anders: „Du kommst hierher, du merkst, dass die Leute sich freuen, uns zu sehen, du spürst schon einen gewissen Hype rund um Bayer Leverkusen – und dann wirst du teilweise regelrecht vorgeführt“, zitierte die „Bild“ den 30-jährigen Nationalspieler. „Ich will jetzt nicht zu dramatisch klingen, aber es ist schon eine kleine Katastrophe.“

Zu Beginn standen bei Bayer mit Jonas Hofmann, Victor Boniface, Amine Adli und Arthur nur wenige Stammspieler auf dem Platz. Nach knapp einer Stunde wechselte ten Hag nahezu die gesamte Mannschaft durch und brachte unter anderem Patrik Schick, Alejandro Grimaldo, Granit Xhaka und Andrich. Der Ehrentreffer gelang dem jungen Montrell Culbreath in der 70. Minute.

Bayer Leverkusen bestreitet noch einen Test bei Chelsea

Noch bis Mittwoch absolviert Leverkusen das Trainingslager in Rio. Am 5. August feiert das Team mit den Fans die Saisoneröffnung in der BayArena samt einem Testspiel gegen den italienischen Erstliga-Aufsteiger Pisa SC. Die Saison-Generalprobe bestreitet Leverkusen am 8. August beim FC Chelsea in London.

Erstes Pflichtspiel für Bayer ist die Erstrundenpartie im DFB-Pokal am 15. August beim baden-württembergischen Viertliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Zum Bundesliga-Start empfangen die Leverkusener am 23. August die TSG 1899 Hoffenheim. (dpa/mp)