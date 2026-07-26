Edin Dzeko hat im Aufstiegsjahr auf Schalke Eindruck hinterlassen. Der 40-Jährige soll auch in der Bundesliga für den Klub stürmen. Medienberichten zufolge steht eine erneute Verpflichtung bevor.

Edin Dzeko steht vor einer Fortsetzung seines Engagements beim FC Schalke 04. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hängt der 40 Jahre alte Stürmer noch ein Jahr bei den Gelsenkirchenern dran. Er möchte mithelfen, den Aufsteiger in der Bundesliga zu halten.

Trainer Miron Muslic hatte nach dem 3:1-Testspielsieg der Schalker gegen den japanischen Erstligisten Fagiano Okayama über Führungsspieler gesprochen und gesagt: „Ich glaube, der eine oder andere mit Persönlichkeit, der kommt noch.“ Auf konkrete Nachfrage zu seinem bosnischen Landsmann Dzeko wird der 43-Jährige von der „WAZ“ und der „Bild“ mit den Worten zitiert: „Leute mit Charakter kommen noch, ja.“ Das ist mehr als nur eine kleine Andeutung – auch, wenn die Verträge noch nicht unterschrieben sind.

Großer Anteil am Aufstieg

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Dzeko war bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit Bosnien-Herzegowina im Sechzehntelfinale am Co-Gastgeber USA gescheitert. Die Fortsetzung seiner Karriere wollte er nach dem Turnier überdenken.

Schalkes Sportvorstand Frank Baumann hatte bereits nach dem Aufstieg signalisiert, mit Dzeko verlängern zu wollen. Der Angreifer war im Winter von der AC Florenz nach Gelsenkirchen gekommen. In elf Spielen in der zweiten Liga erzielte er sechs Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil an der Rückkehr der Schalker in die Bundesliga.

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Dzeko war 2009 mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister und 2010 Bundesliga-Torschützenkönig geworden. Bis zu seiner Rückkehr nach Deutschland im Winter hatte er zudem für Manchester City, AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und Florenz gespielt. (dpa/mp)