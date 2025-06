Letzte Trainer-Frage geklärt! RB Leipzig zahlt Ablöse für Ex-Werder-Coach Werner

Der letzte freie Trainer-Posten in der Bundesliga ist nun besetzt: Ole Werner wird neuer Coach von RB Leipzig. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 37-Jährige einen Vertrag bis 2027. Zuletzt war Werner bei Werder Bremen tätig gewesen, der Verein hatte ihn Ende Mai freigestellt.

„In den sehr detaillierten Gesprächen war sofort spürbar, dass es auf beiden Seiten die gleichen Vorstellungen über Spiel‑ und Arbeitsweise gibt. Das hat es mir leicht gemacht, mich für diesen gemeinsamen Weg zu entscheiden“, sagte der Ex-Bremer. Aber nicht nur die Spielweise hat es Ole Werner angetan. „Ich freue mich darauf, die Spieler und Mitarbeiter kennenzulernen und würde am liebsten sofort mit meinem Trainerteam loslegen. Man hat mir erzählt, wie viel Leipzig zu bieten hat – ich freue mich sehr auf diese tolle Stadt und die Menschen“, erklärte der 37-Jährige auf der Vereinswebsite von RB Leipzig.

Schäfer: „Wir haben seinen Weg bereits seit Längerem aufmerksam verfolgt“

Leipzig-Geschäftsführer Marcel Schäfer sieht Werner als den perfekten Kandidaten für einen Neuanfang nächste Saison. „Ole ist ein junger, aufstrebender und äußerst ambitionierter Cheftrainer. Wir haben seinen Weg bereits seit Längerem aufmerksam verfolgt und freuen uns sehr, dass er sich für RB Leipzig entschieden hat.“

Besonders in den Spielideen von Werner sieht Schäfer für Leipzig Potenzial. „Ole steht für eine klare Spielphilosophie, die er bei seinen Stationen in Kiel und Bremen erfolgreich auf den Platz gebracht hat: strukturierten Ballbesitzfußball, schnelles Umschalten nach Ballgewinn, ein sehr gutes Pressing, taktische Flexibilität sowie mutiges, engagiertes und kämpferisches Auftreten“, sagt Schäfer auf der Vereinswebsite.

Bremen erhält inklusive Boni knapp 2 Millionen Ablöse für Werner

Werner hatte die Grün-Weißen 2021 noch zu Zweitligazeiten übernommen. Nachdem er angekündigt hatte, seinen 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, gab der Klub wenig später die sofortige Trennung bekannt. Laut „Transfermarkt.de“ bezahlt RB Leipzig für Ole Werner eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro, die durch Boni noch auf 2 Millionen anwachsen könnte.

Werner folgt in Leipzig auf Zsolt Löw, der in der Saisonendphase die Geschicke bei den Sachsen interimsweise geleitet hatte und eigentlich als „Head of Soccer Development“ bei RB fungiert. Der 46-Jährige war eingesprungen, nachdem Marco Rose im März gehen musste. Doch auch unter Löw gelang die Trendwende nicht, Leipzig verpasste als Siebter das internationale Geschäft. (sid/vb)