Lena Oberdorf macht Beziehung zu Bayern-Mitspielerin offiziell

Sportlich lief es für DFB-Star Lena Oberdorf beim FC Bayern München bisher noch nicht nach Plan. Gleich zweimal riss sich Oberdorf in den vergangenen 15 Monaten das Kreuzband. Der Wechsel in den Süden scheint sich aber dennoch gelohnt zu haben. Anstelle des sportlichen Erfolgs hat die 24-Jährige ihre große Liebe gefunden. Wie Oberdorf jetzt offiziell via Instagram zeigte, sind sie und Teamkollegin Natalia Padilla ein Paar.

Schon seit einigen Wochen und Monaten veröffentlichten die beiden Bayern-Spielerinnen gemeinsame Bilder. Passend zum Start ins neue Jahr zeigten sie sich jetzt aber so nah wie zuvor nicht. Eine innige Umarmung und liebevolle Blicke lassen keine Zweifel mehr bestehen.

Die Bayern-Spielerinnen Lena Oberdorf (l.) und Natalia Padilla haben ihre Beziehung nun offiziell gemacht. IMAGO/Eibner Die Bayern-Spielerinnen Lena Oberdorf (l.) und Natalia Padilla haben ihre Beziehung nun offiziell gemacht.

Oberdorf in einer Beziehung mit Natalia Padilla

Seit wann die Teamkolleginnen tatsächlich ein Paar sind, weiß man nicht. Eine Instagram-Highlight-Story, versehen mit einem gelben Herzen, zeigt gemeinsame Bilder seit August 2025. Die 23-jährige Padilla, eine in Spanien geborene polnische Nationalspielerin, war erst im Juli aus Sevilla zu den Bayern gewechselt. Ihre besondere Bindung konnten die beiden auf dem Platz noch nicht zeigen. Oberdorf musste in dem Spiel verletzt ausgewechselt werden, in dem Padilla später ihr Debüt für die Bayern feierte, sodass sie noch nie zusammen auf dem Spielfeld standen.

In einem Instagram-Post blickt Oberdorf auf das Jahr 2025 mit gemischten Gefühlen zurück: „Liebes 2025, du hast mir beigebracht, wie nah Freude und Leid beieinander liegen. Ich starte 2026 mit den richtigen Menschen an meiner Seite, dafür bin ich dankbar“, schreibt sie und zeigt sich trotz des von Verletzungen geprägten Jahres dankbar.

Neben Oberdorf und Padilla gibt es ein weiteres bekanntes teaminternes Paar bei den Bayern. Pernille Harder und Magdalena Eriksson sind bereits seit 2014 liiert und spielen seit Sommer 2023 für die Süddeutschen. Seit 2024 sind sie verlobt.