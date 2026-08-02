Der norwegische WM-Keeper Ørjan Nyland steht vor seinem zweiten Engagement in Leipzig. Erneut kommt er als Nummer zwei.

Ørjan Nyland (l.) und Antonio Nusa ließen sich nach der WM in der Heimat feiern. In Kürze werden sie Teamkollegen bei RB Leipzig sein. picture alliance / BILDBYRÅN | JON OLAV NESVOLD

RB Leipzig hat einem Medienbericht zufolge Ersatz für seinen abwanderungswilligen Torhüter Peter Gulacsi gefunden. Der derzeit vereinslose Ørjan Nyland kommt nach Sky-Informationen zurück zu den Sachsen und soll schnellstens ins Trainingslager von RB ins österreichische Saalfelden nachreisen.

Der norwegische WM-Torhüter spielte bereits zwischen Oktober 2022 und August 2023 für die Leipziger und ist ablösefrei. Bis zum Ende der vergangenen Saison stand der 35-Jährige im Tor des spanischen Traditionsklubs FC Sevilla. Nyland soll nun Gulacsis Position als Nummer zwei hinter Maarten Vandevoordt einnehmen.

Gulacsi ist für Vertragsgespräche mit dem FC Villarreal freigestellt. Mit den Spaniern ist sich das RB-Urgestein, das schon seit elf Jahren im Verein ist, einig über einen Zwei-Jahres-Vertrag. Die Ablösesumme soll laut übereinstimmenden Meldungen zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro liegen. (dpa/mkw)